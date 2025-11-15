〈美股盤後〉9月非農就業報告下周發布 輝達黑翻紅 道瓊標普周線收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-15 06:04

美股週五 (14 日) 在震盪中收盤，道瓊、標普 500 與那斯達克表現各異，為這一週的波動行情劃下句點，市場對聯準會十二月降息的期待也同步減弱。

9月非農就業報告下周發布 輝達黑翻紅 道瓊標普周線收紅 (圖：shutterstock)

VIX 指數升至四週高點，反映市場情緒持續不安，美股主指週五早盤走低，但科技股買盤回流，輝達黑翻紅，特斯拉一度跌破 400 美元後也回升，美股隨後逐步收復失地。

一週來看，標普 500 與道瓊週線收紅，那指週跌幅不到 1%。

高風險資產情緒仍偏弱，比特幣週五跌破 96,000 美元，為六個多月來首見，距離十月高點已回落逾兩成，陷入熊市。

市場對聯準會政策方向的觀望情緒升溫。近期官員談話偏向鷹派，使交易員對 12 月降息一碼的預期從 1 個月前的約 95%，大幅降至不足五成。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，美國經濟展現韌性，通膨仍需注意，降低他對降息的意願。

此外，史上最長的六週政府關門使決策者缺乏即時的通膨與就業資訊。勞工統計局宣布，九月就業報告將於 11 月 20 日發布。

在物價議題上，美國總統川普週五盤後宣布調降咖啡、可可、香蕉、牛肉及多種水果與香料的關稅，以減輕美國家庭因食品價格走高所承受的壓力，此舉顯示川普在面對民生物價反彈後調整關稅政策方向。

美股週五 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 309.74 點，或 0.65%，收 47,147.48 點。

那斯達克指數小漲 30.234 點，或 0.13%，收 22,900.589 點。

S&P 500 指數小跌 3.38 點，或 0.05%，收 6,734.11 點。

費城半導體指數小跌 7.54 點，或 0.11%，收 6,811.20 點。

NYSE FANG+ 指數微漲 0.24 點，或 0.0014%，收 16,344.66 點。

標普 11 大板塊表現分歧，其中能源類股以 1.37% 的漲幅領先市場，資訊科技與房地產分別上揚 0.74% 和 0.28%，原物料類股下跌 1.18%，跌幅居前。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多走弱。Meta (META-US) 跌 0.071%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.22%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.07%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 在財報發布前一週走強，週五收紅 1.77% 至每股 190.17 美元。市場關注輝達業績是否反映 AI 需求的延續。巴克萊指出，投資人情緒在輝達 11 月 19 日盤後公布財報前轉趨謹慎。

應用材料 (AMAT-US) 收紅 1.25% 至每股 226.01 美元，周線收黑 4.38%。應用材料稱，隨著美國出口管制進一步收緊，公司在中國市場的設備銷售將受到限制，預期 2026 年中國晶片製造設備支出將減少。不過，在全球人工智慧 (AI) 投資持續擴張的帶動下，應材預估明年下半年整體營收有望轉強。。

沃爾瑪 (WMT-US) 走低 0.06% 至每股 102.48 美元，公司宣布 John Furner 將於 2026 年初接任執行長。

華納兄弟探索 (WBD-US) 週五強漲超 4% 至每股 23.03 美元，有媒體報導 Paramount、Comcast 與 Netflix 正準備提出競標。

華爾街分析

Annex Wealth Management 經濟策略師 Brian Jacobsen 表示：「市場擔憂已從政府長期關門轉向聯準會可能在 12 月暫停降息，總是有些事情讓人擔心」。

摩根士丹利策略主管 Daniel Skelly 認為，近期科技股走弱並非整體疲軟，而更像是市場對 AI 概念股的估值進行重新調整。

他指出，今年 AI 題材大幅推升股價後，短線震盪屬正常現象，長期多頭架構並未改變。他同時提到，醫療保健板塊過去三個月表現亮眼，估值仍具吸引力。