〈技嘉法說〉明年資本支出上看12億元、增50% 記憶體尚有一季存貨因應
鉅亨網記者黃皓宸 台北
技嘉 (2376-TW) 今 (14) 日舉行法說，技嘉集團總經理李黎泰表示，今 (2025) 年前 3 季營運繳出同期新高，主要受惠 AI 伺服器需求強勁，客戶訂單持續增溫影響，技嘉看好 AI 熱度，將維持擴充全球產能，預估資本支出從今 (2025) 年度約台幣 8 億元擴增至明 (2026) 年的 10-12 億元，資本支出將上增 25-50%。
技嘉表示，在 AI 伺服器需求強勁下，為應對訂單需求，技嘉將持續展開全球擴產，例如台灣、馬來西亞及美國等地拓展生產，也包括策略結盟方式，透過與各地區領導廠商合作拓展市場，例如與韓國 SK Telecom，合作發展在地化解決方案，以及與中東 Kernel Enterprise 合作，布局當地 AI 基礎建設市場。
李黎泰強調，AI 基礎建設要「因地制宜」，不同的國家區域，也要提供不同解決方案，例如中東當地目前正大膽的進行 AI 建設投資，預期未來中東將是全球的 AI 重鎮，技嘉也積極和當地領導廠商協商，能迅速協助當地建置基礎，也提供客戶全方位解決方案。
此外，法說上法人提及技嘉代工輝達 (NVDA-US) 產品出貨狀況。技嘉表示，目前 HGX 產品交期正常，GB200/GB300 系列出貨順暢，在第 4 季度，GB 產品將佔 AI 伺服器營收約 20%。對市場傳言歐洲某資料中心的大規模採購案，公司則不對單一客戶評論。
另針對近期記憶體缺貨、價格高漲議題，技嘉指出，記憶體價格高漲是產業性短缺的問題，將以提高系統成本，並透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，目前技嘉庫存狀況，預期維持一個季度左右沒有問題，但未來對繪圖卡毛利產生很大的影響，若持續缺貨，將對消費者荷包有影響。
