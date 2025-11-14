〈技嘉法說〉前3季EPS 13.77元 AI伺服器營收占比60% 訂單能見度達明年底

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-14 19:48

技嘉 (2376-TW) 今 (14) 日舉行法說會，也公布第 3 季財報，受惠於 CSP 廠提高資本支出，推升 AI 伺服器出貨強勁，營運持續擴大，第 3 季稅後純益 32.73 億、年增 40.17%，前 3 季獲利達 92.21 億元，每股 (EPS) 為 13.77 元，賺逾 1 股本，僅次 2021 年疫情時的歷史次高。技嘉表示，今年前 3 季營運持續創高，受惠 AI 伺服器業務成長強勁，占總營收比達 60%，訂單能見度已達 2026 年底。

技嘉受惠AI伺服器發威占總營收6成，2026年雙位數成長目標不變。(圖:技嘉提供)

技嘉今 (2025) 年第 3 季營收達 795.81 億、年增 12.98%；稅後純益 32.73 億元、年增 40.17%；毛利率為 9.91%、季增 0.49 個百分比、年減 0.3 個百分比；營益率 4.32％、季減 0.8 個百分比、年減 0.4 個百分比；純益率 4.11%、季增及年增約 0.8 個百分比；每股稅後純益 4.56 元高於去年同期。

至於今年第 2 季影響甚鉅的新台幣業外匯損，技嘉集團總經理李黎泰表示，隨著 8 月開始匯兌損益與毛利率逐步回歸正常，也為第 3 季帶來近 2.4 億元的匯兌收益，帶動業外貢獻約 6.16 億元的獲利。

技嘉發言人劉文忠則表示，由於 AI 產業變化非常快速，占技嘉整體伺服器比重超過 80%，也已經占公司總營收比重達 60%。但通用型伺服器在預算和尺寸方面具有優勢，雖然以營收貢獻度來看，AI 伺服器比較顯著，但 AI 伺服器和通用伺服器都會持續成長。

李黎泰表示，今年前 3 季營收為 2,475 億元，創技嘉歷史新高，技嘉會持續超前部署，運用全球生產據點滿足客戶的生產需求，目前 AI 伺服器訂單已經看到 2026 年底，明年營運目標為年增雙位數，維持原有預期不變。