鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-05 10:56

技嘉 (2376-TW) 旗下子公司技鋼科技宣布，其全新推出的 GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PRO 伺服器正式在全球上市。此系統整合 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU、NVIDIA BlueField-3 DPU、NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 與 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，實現運算、網路與軟體層的整合，全面加速從資料到 AI 的完整工作流程。

技嘉旗下技鋼推出全新NVIDIA RTX PRO 6000伺服器 效能較上代提升5倍。(圖：技鋼提供)

技鋼指出，NVIDIA RTX PRO (NVDA-US) 伺服器可為生成式 AI、3D 渲染與科學運算提供卓越效能。系統搭載雙 Intel® Xeon® 6700/6500 系列處理器、32 組 DDR5 DIMM，並配備 3+1 冗餘 3200W 80 PLUS 鈦金級電源供應器，確保穩定與高效能表現。

技鋼表示，NVIDIA RTX PRO 伺服器內建的 NVIDIA BlueField-3 DPU 提供總頻寬達每秒 400Gb 的安全高效資料通道，支援高速存取與外部網路傳輸並，打造低延遲、高頻寬的 GPU 互聯架構，支撐可擴充的分散式 AI 訓練。

NVIDIA RTX PRO 伺服器與 NVIDIA AI Enterprise 的無縫整合 XL44 系列伺服器全面整合 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，支援 NVIDIA NIM 微服務、NVIDIA Omniverse 數位孿生技術與 NVIDIA Cosmos，讓虛擬模擬與實際部署之間緊密銜接。這一統合的軟體生態系讓企業可在一致、最佳化的環境中，從 AI 模型開發延伸至推論與物理 AI 應用，實現靈活擴展與高效運行。

XL44 系列伺服器在 AI 推論效能上較前一代提升最高 5 倍，支援從智慧代理（Intelligent Agents）、大型語言模型（LLM）推論、3D 模擬到影像分析等多樣化 AI 工作負載。系統相容 Windows、Linux、Kubernetes 與虛擬化環境，可無縫導入既有基礎架構。