樺漢董座：在手訂單1900億元 明年啟動新5年計畫 加速EPS成長

鉅亨網記者彭昱文 台北

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (14) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前在手訂單維持 1900 億元的高檔，明年開始也將啟動新的 5 年計畫，每股純益增加的速度會更快。

cover image of news article
樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網記者彭昱文攝)

樺漢第三季營收 336.17 億元，季減 3.1%、年減 10.9%；毛利率 21.7%，季增 3.47 個百分點、年增 1.37 個百分點；營業利益率 3.83%，較上季轉正、年減 0.72 個百分點；稅後純益 9.5 億元，季增 68.3%、年增 37.6%，每股純益 6.91 元。


累計樺漢前三季營收 1027.76 億元，年減 3.3%；毛利率 20.46%，年增 0.73 個百分點；營業利益率 2.47%、年減 1.13 個百分點；稅後純益 23.43 億元，年增 28.1%，每股純益 17.04 元。

朱復銓表示，自 2020 年推動至 2025 年推動 5 年計畫，目標營收成長 50%、每股純益 2 倍，現在看起來都有達標，隨著產品及解決方案從「價錢導向」轉往「價值導向」，不只有利爭取訂單，也會帶動毛利率提升，預計未來 5 年每股純益成長速度會更快。

朱復銓進一步指出，在手訂單金額突破 1900 億元、接單出貨比 (BB Ratio) 達 1.36 今年每股純益可望維持高成長表現，明年營收延續高成長態勢、個體營運動能持續提升，毛利、營業利益、稅後純益、每股純益都將穩健成長。

樺漢總經理蔡能吉強調，集團持續全面深化 AIoT，包括 Edge-based 與 Cloud-based AIoT 技術於多元產品應用，積極拓展智慧工廠與智慧城市平台建置的全球商機，以軟硬雲整合實力與創新方案，推動長期成長動能。


