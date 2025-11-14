樺漢董座：在手訂單1900億元 明年啟動新5年計畫 加速EPS成長

工業電腦大廠樺漢 ( 6414-TW ) 今 (14) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前在手訂單維持 1900 億元的高檔，明年開始也將啟動新的 5 年計畫，每股純益增加的速度會更快。

‌



朱復銓表示，自 2020 年推動至 2025 年推動 5 年計畫，目標營收成長 50%、每股純益 2 倍，現在看起來都有達標，隨著產品及解決方案從「價錢導向」轉往「價值導向」，不只有利爭取訂單，也會帶動毛利率提升，預計未來 5 年每股純益成長速度會更快。