search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

技嘉旗下技鋼登場GTC亮相輝達Blackwell架構旗艦產品 2026年導入Vera CPU

鉅亨網記者吳承諦 台北


技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼於 10 月 28 至 29 日舉行的 NVIDIA GTC 華盛頓 D.C. 2025 展會中展示其完整的 AI 產品線。技鋼為 NVIDIA 長期合作夥伴，是率先導入 NVIDIA Blackwell 架構的廠商之一，展示如何透過硬體與軟體創新，加速邁入 AI 驅動的新時代。

cover image of news article
技嘉旗下技鋼登場GTC亮相輝達Blackwell架構旗艦產品 2026年導入Vera CPU。(圖：技鋼提供)

本次展出重點在於全線導入 NVIDIA Blackwell 架構的旗艦產品，橫跨桌上型系統到資料中心。展品包括桌上型 AI 超級系統 AI TOP ATOM、專業工作站 W775-V10、RTX PRO 伺服器 XL44-SX2，以及液冷 AI 伺服器 G4L4-SD3。


其中，僅 1 公升大小的 AI TOP ATOM 搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，單機即可達 1 petaflop 的 AI 運算效能。該系統支援 NVIDIA ConnectX-7 NIC 進行系統擴充，專為桌上型原型開發與邊緣 AI 應用而設計。

在高階運算方面，G4L4-SD3 伺服器基於 NVIDIA HGX B300 平台設計，採用緊湊 4U 機構提供優異的液冷散熱與能源效率。這款伺服器專為大規模 AI 模型訓練、HPC 及資料中心應用打造，並配備 8 組 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，確保高密度運算的網路效能。

在專業領域，技嘉展示搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 超級晶片的 W775-V10 工作站，配備封閉式液冷散熱套件，以提供專業級穩定度。此外，XL44-SX2 RTX PRO 伺服器採用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，主要應用於高階渲染、協同設計及數位分身等企業運算。

展望未來技術，NVIDIA 近日發表 NVIDIA Vera CPU，作為 Grace CPU 超級晶片的後繼架構。技鋼科技已規劃於 2026 年推出搭載 NVIDIA Vera 處理器的伺服器，進一步擴展其 AI 與資料中心解決方案版圖。

文章標籤

技嘉輝達GTC

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉284-0.87%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

偏強
技嘉

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty