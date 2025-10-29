鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-29 12:19

技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼於 10 月 28 至 29 日舉行的 NVIDIA GTC 華盛頓 D.C. 2025 展會中展示其完整的 AI 產品線。技鋼為 NVIDIA 長期合作夥伴，是率先導入 NVIDIA Blackwell 架構的廠商之一，展示如何透過硬體與軟體創新，加速邁入 AI 驅動的新時代。

技嘉旗下技鋼登場GTC亮相輝達Blackwell架構旗艦產品 2026年導入Vera CPU。(圖：技鋼提供)

本次展出重點在於全線導入 NVIDIA Blackwell 架構的旗艦產品，橫跨桌上型系統到資料中心。展品包括桌上型 AI 超級系統 AI TOP ATOM、專業工作站 W775-V10、RTX PRO 伺服器 XL44-SX2，以及液冷 AI 伺服器 G4L4-SD3。

其中，僅 1 公升大小的 AI TOP ATOM 搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，單機即可達 1 petaflop 的 AI 運算效能。該系統支援 NVIDIA ConnectX-7 NIC 進行系統擴充，專為桌上型原型開發與邊緣 AI 應用而設計。

在高階運算方面，G4L4-SD3 伺服器基於 NVIDIA HGX B300 平台設計，採用緊湊 4U 機構提供優異的液冷散熱與能源效率。這款伺服器專為大規模 AI 模型訓練、HPC 及資料中心應用打造，並配備 8 組 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，確保高密度運算的網路效能。

在專業領域，技嘉展示搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 超級晶片的 W775-V10 工作站，配備封閉式液冷散熱套件，以提供專業級穩定度。此外，XL44-SX2 RTX PRO 伺服器採用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，主要應用於高階渲染、協同設計及數位分身等企業運算。