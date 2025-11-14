台灣市場消費縮手 統一羅智先：統一集團方向清楚仍挺得住

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 22:21

統一董事長羅智先(右)與統一美麗事業董事長高秀玲今晚出席「愛．Sharing」活動。(鉅亨網記者張欽發攝)

羅智先是在今晚與統一美麗事業董事長高秀玲出席集團年度盛事「愛．Sharing」活動後，對媒體的提問作以上表示，統一集團今晚揭幕的今年「愛．Sharing」邁入第 10 年，並以以浪漫水都「威尼斯」為主題城市。

‌



羅智先對於政府普發 1 萬元現金指出，自己還沒去領，但多了 1 萬元總是對消費有好處；高秀玲也表示，這對於百貨事業是一件好事。

統一企業最新發布的財報顯示，統一 2025 年 1-9 月稅後純益 166.65 億元，年減 4.95%，每股純益爲 2.93 元。統一指獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業正處於整頓狀態因素。

對此，羅智先指出，氣候變遷、人力缺乏等因素持續，全世界都一樣遭遇，沒什麼會變更好的跡象，但原物料價格一直上漲是正常的。對於統一旗下的咖啡是否會因此調漲價，統一還在苦撐當中。