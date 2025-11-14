台灣市場消費縮手 統一羅智先：統一集團方向清楚仍挺得住
鉅亨網記者張欽發 台北
今年以來台灣以消費縮手的經濟狀況明顯，統一 (1216-TW) 董事長羅智先今 (14) 日晚間指出，這種狀況對統一集團來說影響不大，統一本身的方向定的很清楚，因此也都還挺得住。
羅智先是在今晚與統一美麗事業董事長高秀玲出席集團年度盛事「愛．Sharing」活動後，對媒體的提問作以上表示，統一集團今晚揭幕的今年「愛．Sharing」邁入第 10 年，並以以浪漫水都「威尼斯」為主題城市。
羅智先對於政府普發 1 萬元現金指出，自己還沒去領，但多了 1 萬元總是對消費有好處；高秀玲也表示，這對於百貨事業是一件好事。
統一企業最新發布的財報顯示，統一 2025 年 1-9 月稅後純益 166.65 億元，年減 4.95%，每股純益爲 2.93 元。統一指獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業正處於整頓狀態因素。
對此，羅智先指出，氣候變遷、人力缺乏等因素持續，全世界都一樣遭遇，沒什麼會變更好的跡象，但原物料價格一直上漲是正常的。對於統一旗下的咖啡是否會因此調漲價，統一還在苦撐當中。
至於統一先前買下雅虎台灣電商事業，並且參與電商網家 (8044-TW) 的私募案，統一說要先做調整，但對於調整期有多長，羅智先指出，調整到自然的時候就好了。
對於這些電商事業夥伴，羅智先表示，他們都很努力，要給他們一點時間；且大環境也很競爭，過去幾年也很辛苦，現在恢復中，不要急。
