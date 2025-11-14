鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-14 17:33

台股今 (14) 日重挫 506 點，收在 27,397 點，接連摜破五日線與月線，外資不僅期現貨同步做空，現貨更是大賣 603 億元，創下今年第三大賣超紀錄，其中，權王台積電今日再度遭賣 1.7 萬張，已呈現連 8 賣，累計賣超金額突破千億元。

外資賣超603億元今年第三大 8天賣超台積電7.2萬張提款逾千億元。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計賣超 838.4 億元，外資大賣 603.99 億元，已經連 11 賣，投信也減碼 46.02 億元，連 3 賣，自營商由買轉賣、調節 188.39 億元；期貨方面，外資再加碼空單 3,081 口，台指期未平倉空單口數提升至 34,595 口。

‌



外資賣超鎖定權值股進行提款，如鴻海 (2317-TW) 與台積電 (2330-TW)，分別大賣 4.1 萬張、1.7 萬張，尤其台積電已連續賣超 8 個交易日，累計賣超張數高達 7.2 萬張，賣超金額衝上千億元、達 1057 億元。