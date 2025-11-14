search icon



鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (14) 日重挫 506 點，收在 27,397 點，接連摜破五日線與月線，外資不僅期現貨同步做空，現貨更是大賣 603 億元，創下今年第三大賣超紀錄，其中，權王台積電今日再度遭賣 1.7 萬張，已呈現連 8 賣，累計賣超金額突破千億元。

cover image of news article
外資賣超603億元今年第三大 8天賣超台積電7.2萬張提款逾千億元。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計賣超 838.4 億元，外資大賣 603.99 億元，已經連 11 賣，投信也減碼 46.02 億元，連 3 賣，自營商由買轉賣、調節 188.39 億元；期貨方面，外資再加碼空單 3,081 口，台指期未平倉空單口數提升至 34,595 口。


外資賣超鎖定權值股進行提款，如鴻海 (2317-TW) 與台積電 (2330-TW)，分別大賣 4.1 萬張、1.7 萬張，尤其台積電已連續賣超 8 個交易日，累計賣超張數高達 7.2 萬張，賣超金額衝上千億元、達 1057 億元。

其他傳產、金融類股也難逃外資調節，包括東元 (1504-TW)、華新 (1605-TW)、長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)、中鋼 (2002-TW) 張數各自達 1 萬至 3 萬張，台新新光金 (2887-TW) 也有 1.5 萬張。

外資買超則較青睞電子中的記憶體類股與傳產股，買超第一名為南茂 (8150-TW)，狂掃 2.8 萬張，也加碼旺宏 (2337-TW)1.4 萬張，其他傳產股如大成鋼 (2027-TW)、台玻 (1802-TW)、寶成 (9904-TW)、台塑 (1301-TW) 都入列外資買超前十名。

投信也同樣追買記憶體類股，敲進南亞科 (2408-TW) 逾 3 千張，但自營商則調節華邦電 (2344-TW) 與南亞科共 7 千張。


文章標籤

台股三大法人台積電賣超外資調節獲利了結

