【時事觀察】超級電容＋BBU成 AI 新戰場？NVIDIA GB300 點火的供應鏈機會曝光？

一、AI 伺服器功耗狂飆，電源管理成新焦點

生成式 AI 帶動資料中心全面升級，高功率伺服器從 6kW 一口氣跳到 120～150kW，電力波動成為雲端大廠最擔心的隱性風險。在這波升級潮中，「超級電容」與 BBU（備援電池）突然站上舞台，被視為能守住 GPU 的關鍵角色。尤其 NVIDIA 最新 GB300 將超級電容納入標配，也讓市場重新檢視電源管理背後的供應鏈價值。

二、超級電容與 BBU 夯什麼？台廠角色引人關注

超級電容以毫秒級反應、耐反覆充放電著稱，特別適合高頻波動的 AI 機櫃；BBU 則擔任長時間備援，讓伺服器在斷電時仍能穩定關機。業界傳出台廠已在 BBU、鋁電容、MLCC 等區塊布局多年，包括 BBU 模組廠、被動元件龍頭與代理商，全都因 AI 伺服器換機潮受市場注意。雖然超級電容目前由日系大廠承接，但台廠的技術路線、成本與量產能力，被視為後續可能切入的亮點