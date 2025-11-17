鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-17 19:11

仁寶 (2324-TW) 今 (17) 日指出，參展 Supercomputing Conference 2025(SC25)，將展出多款新一代 AI 伺服器，聚焦輝達(NVDA-US)NVIDIA Blackwell 架構加速平台、記憶體互連創新技術與多樣化散熱解決方案。

仁寶參展SC25，聚焦輝達Blackwell架構加速平台。(鉅亨網資料照)

仁寶指出，SGX30-2 為此次展出的焦點產品，為 10U 機架式旗艦 AI 伺服器，採用 NVIDIA HGX B300 平台打造，整合雙 Intel Xeon 6 處理器，共同形成 CPU 與 GPU 的高整合異質運算架構。透過雙處理器與 GPU 之間的深度協同，系統可滿足 AI 訓練、推論與高效能運算 (HPC) 的雙重負載需求，在大規模模型運算中展現更高的吞吐量與能源效率。

‌



此外，SX420-2A 為另一展出亮點，採用 NVIDIA MGX 架構，具備 4U 高密度設計，同時提供支援最新高效能網路技術的配置，提升資料中心的連結效能與可擴充性。SX420-2A 能靈活支援 AI 推論、Agentic AI、數位分身、機器人模擬及科學運算等多樣應用。

在系統層面，仁寶展示記憶體擴展與資料流通架構的現場示範。另外，遠端直接記憶體存取 (RDMA) 技術透過高速互連技術 (IB) 或 RoCE 協定，可在伺服器與資料中心節點間直接搬移資料。

仁寶透過這些關鍵技術整合，展示 AI 資料中心的資料流通架構成果，打造統一、可重構且高能效的運算平台，協助資料中心從現有的 PCle 架構，邁向以 GPU 直接儲存技術為核心的下一代高效能運算時代。