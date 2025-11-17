國喬Q4啟動策略轉型 新設策略長統籌規劃、新事業發展
鉅亨網記者黃皓宸 台北
國喬石化 (1312-TW) 宣布，面對產業景氣循環與市場價格波動，公司持續優化產能結構、加強成本控管，並推動改革產品高值化及綠色製程轉型，跨足電動車、半導體、醫療等高階市場應用。國喬董事長邱德馨近期表示，國喬第 4 季啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，透過收購與合資實現轉向，進入高利潤、永續發展的業務。
另為強化策略發展與國際布局，國喬經董事會決議通過，新設策略長一職，並聘任具備深厚國際戰略與產業發展經驗的林政男出任首任策略長，負責統籌企業策略、產品組合規劃及新事業發展。
國喬表示，策略轉型計畫，以策略合作伙伴關係，強化其現代化工廠及產出的競爭韌性；優化傳統業務提昇資產利用率，業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品 3 項領域。
邱德馨指出，國喬將持續以高值化、全球化與多角化的經營主軸，推動公司長期永續成長，包括中國泉州國亨廠，目前隨著產線穩定與市場需求回升，逐步展現效益。新策略長的加入，將有助於強化國喬的全球視野與策略執行力，研發方向結合全球市場趨勢，推動公司轉型升級邁向新階段。
展望後市，邱德馨表示，將持續穩健經營核心事業，並以創新研發、綠色製程與跨界合作為轉型主軸，靈活因應國際市場變化，朝高階材料及永續石化的方向持續邁進。
據國喬自結第 3 季財報，第 3 季稅後淨損 14.72 億元，每股稅後淨損 1.33 元，國喬表示，因泉州國亨新廠仍處於生產設備磨合期，初期折舊與利息，加上原料成本與售價落差影響，營運表現未如預期。國喬前第 3 季稅後淨損 47.49 億元，每股稅後淨損為 2.86 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 油價增產價跌、台幣急升影響 國喬上半年每股虧損1.53元
- 〈國喬股東會〉國喬董座：轉型高階材料供應商 三大策略因應不景氣
- 關稅與晶片雙壓！本田獲利展望惡化 分析：真正威脅來自中國電動車
- 〈財報〉電動車不給力、AI成救命稻草！安森美Q3業績報喜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇