鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-17 17:10

國喬石化 (1312-TW) 宣布，面對產業景氣循環與市場價格波動，公司持續優化產能結構、加強成本控管，並推動改革產品高值化及綠色製程轉型，跨足電動車、半導體、醫療等高階市場應用。國喬董事長邱德馨近期表示，國喬第 4 季啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，透過收購與合資實現轉向，進入高利潤、永續發展的業務。

國喬Q4啟動策略轉型 新設策略長統籌規劃、新事業發展。(圖：國喬提供)

另為強化策略發展與國際布局，國喬經董事會決議通過，新設策略長一職，並聘任具備深厚國際戰略與產業發展經驗的林政男出任首任策略長，負責統籌企業策略、產品組合規劃及新事業發展。

國喬表示，策略轉型計畫，以策略合作伙伴關係，強化其現代化工廠及產出的競爭韌性；優化傳統業務提昇資產利用率，業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品 3 項領域。

邱德馨指出，國喬將持續以高值化、全球化與多角化的經營主軸，推動公司長期永續成長，包括中國泉州國亨廠，目前隨著產線穩定與市場需求回升，逐步展現效益。新策略長的加入，將有助於強化國喬的全球視野與策略執行力，研發方向結合全球市場趨勢，推動公司轉型升級邁向新階段。

展望後市，邱德馨表示，將持續穩健經營核心事業，並以創新研發、綠色製程與跨界合作為轉型主軸，靈活因應國際市場變化，朝高階材料及永續石化的方向持續邁進。