〈仁寶財報〉仁寶前三季獲利46億EPS 1.06元 追加2.29億美元投資美國
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日公告最新財報，今年前三季營收 5666.61 億元，稅後純益 46.21 億元，年減逾 4 成，每股純益 1.06 元。另外，董事會也通過美國投資案，將追加投資 2.29 億美元(約新台幣 71.14 億元)。
仁寶第三季營收 1871.2 億元，季增 4%，年減 23%；毛利率 5.7%，季減 0.2 個百分點，年增 0.7 個百分點；營益率 1.4%，季減 0.1 個百分點，年減 0.5 個百分點；稅後純益 19.47 億元，季增 3.04 倍，年減 42%，每股純益 0.45 元。
仁寶說明，第三季受惠智慧裝置產品，包含穿戴裝置及智慧型手機營收增加，帶動第三季營收季增。此外，由於業外收支回歸穩定，貢獻 5.45 億元，推升第三季獲利表現，稅後純益達 19.47 億元，季增 3 倍。
仁寶今年前三季營收 5666.61 億元，年減 17%；毛利率 5.6%，年增 0.6 個百分點；營益率 1.4%，年減 0.3 個百分點；稅後純益 46.21 億元，年減 43%，每股純益 1.06 元。仁寶指出，由於公司持續策略性調整產品組合，以及受到市場競爭影響，前三季營收較去年同期下滑。
仁寶董事會今日核准通過美國投資案，將追加投資 2.29 億美元 (約新台幣 71.14 億元)，包括參與 Compal USA Technology(CUT) 現金增資 4.25 億美元 (約新台幣 132.03 億元)，並調整減少對 Compal Americas(US)Inc.(CUS) 增資 1.96 億美元 (約新台幣 60.89 億元)。
此外，董事會決議發行海外第五次無擔保轉換公司債，發行總額已 6 億美元為上限，債券期間暫訂為 5 年。
