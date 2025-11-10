〈電子五哥營收〉仁寶10月營收619億元年月雙衰退 德州廠房2026年Q2季底完工
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 619.2 億元，月減 11.2%，年減 27.5%；累計今年前 10 月營收 6285.81 億元，年減 18%。仁寶日前公告斥資 28 億元，在美國德州租地興建製造基地及伺服器維修中心，預計將於 2026 年第二季季底完工投產。
至於 PC 出貨，仁寶 10 月 PC 出貨 210 萬台，月減 16%，年減 25%。仁寶管理層指出，由於 9 月適逢第三季季底，拉貨效應墊高基期，使得 10 月 PC 出貨呈現月減。另外，仁寶也提到，原先期待客戶策略調整可望帶動第四季 PC 出貨成長，但目前觀察動能偏弱，可能回歸傳統季節性，預期第四季出貨季對季將有個位數下滑。
非 PC 業務方面，仁寶則指出，因應部分客戶推出新品，消費性產品於第三季提前拉貨，預期第四季將小幅下滑。
至於伺服器，仁寶表示，預期第四季將與第三季持平，公司新專案將於明年開始逐步貢獻。
此外，仁寶日前在美國德州 Taylor 與 Georgetown 兩地簽署租賃協議，仁寶管理層則說明，Taylor 廠房將作為伺服器生產基地，而 Georgetown 則作為服務維修中心，兩地皆預計於 2026 年第二季季底完工投產，並於 2026 年下半年貢獻。
