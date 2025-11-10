〈電子五哥營收〉仁寶10月營收619億元年月雙衰退 德州廠房2026年Q2季底完工

仁寶 ( 2324-TW ) 今 (10) 日公告 10 月營收 619.2 億元，月減 11.2%，年減 27.5%；累計今年前 10 月營收 6285.81 億元，年減 18%。仁寶日前公告斥資 28 億元，在美國德州租地興建製造基地及伺服器維修中心，預計將於 2026 年第二季季底完工投產。

至於 PC 出貨，仁寶 10 月 PC 出貨 210 萬台，月減 16%，年減 25%。仁寶管理層指出，由於 9 月適逢第三季季底，拉貨效應墊高基期，使得 10 月 PC 出貨呈現月減。另外，仁寶也提到，原先期待客戶策略調整可望帶動第四季 PC 出貨成長，但目前觀察動能偏弱，可能回歸傳統季節性，預期第四季出貨季對季將有個位數下滑。