仁寶投資北美 砸28億元於德州租地建製造基地和伺服器維修中心

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-30 21:40

仁寶 (2324-TW) 今 (30) 日晚間宣布，旗下 100% 持股子公司 Compal USA Technology Inc.(CUT)已獲董事會核准，將在美國德州 Taylor 與 Georgetown 兩地簽署租賃協議，兩地租賃合約總金額約 9410 萬美元(約新台幣 28.93 億元)，展開新據點建置，進一步強化北美市場布局。

仁寶持續投資北美，砸28億於德州兩地租賃廠房。(鉅亨網資料照)

仁寶表示，CUT 將在德州 Taylor 租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估 6567 萬美元 (約新台幣 20.19 億元)。同時，也將於 Georgetown 租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估為 2843 萬美元 (約新台幣 8.74 億元)。

仁寶指出，此擴展計劃反應公司在當前的地緣政治環境下，回應市場需求並進行長期策略規劃，德州的投資象徵公司邁向新階段，也強化在高階製造與科技服務領域中的重要夥伴角色。