〈房產〉北市大樓與公寓比一比 信義區價差近五成、中山區價差最小

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 14:46

台北市中古屋市場以大樓和公寓產品為大宗，由於兩者特色的不同，在房價上往往存在落差。房仲業者依內政部實價登錄交易資訊，統計近一年台北市 12 行政區建築型態為住宅大樓及公寓的交易價量，其中，信義區住宅大樓與公寓價差最明顯，逼近 5 成。

北市大樓與公寓房價比一比，信義區價差近五成。(鉅亨網記者張欽發攝)

而交易量方面，整體而言，大樓交易量明顯高於公寓，但仍有信義區、士林區、文山區與北投區等四個行政區，公寓的交易量更勝於住宅大樓，顯示公寓在該區域仍占房市主流。

在 台北市 12 行政區中，信義區住宅大樓與公寓價差最為明顯。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區新興住宅大樓多集中在信義計畫區、松仁路等商圈，近一年住宅大樓房價平均每坪約 105.2 萬元。信義區公寓多位於吳興街、永吉路、光復南路等商圈，生活機能成熟，相較於動輒百萬元的住宅大樓，公寓房價平均每坪 70.9 萬元，與住宅大樓相差 33.3 萬元，價差幅度高達 48.4%，公寓房價相對住宅大樓親民許多、得房率也高，也成為多數購屋民眾入住信義區的務實選項。

住宅大樓與公寓價差幅度排名第二的是士林區。陳金萍指出，士林區生活機能成熟，但地段距離台北市中心已有一段距離，近一年住宅大樓房價約 84.2 萬元；公寓房價約 58.2 萬元，與住宅大樓每坪價差 26 萬元，價差幅度達 44.7%。而交易量方面公寓 257 戶較住宅大樓 110 戶要多上 147 戶，顯示士林區公寓 5 字頭房價，且與住宅大樓有著超過四成的價差幅度，也讓公寓產品成為士林區房市交易的主流。

分處在台北市南端與北端的文山區與北投區，也是近一年公寓交易量大於住宅大樓的行政區。陳金萍分析，文山區與北投區屬於台北市的蛋白區，房價相對親民實惠，文山區公寓房價每坪約 49.9 萬元，與住宅大樓價差 18.7 萬元，而北投區公寓房價每坪約 52.1 萬元，與住宅大樓價差 15.5 萬元，也是 12 行政區住宅大樓與公寓價差較小的兩個行政區。以台北市整體房價而言，文山區、北投區公寓房價落在 4 字頭尾、5 字頭初，對於想在台北市購屋的民眾來說相當具有吸引力。