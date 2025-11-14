〈房產〉首購當道 新北市泰山區「這產品」平均房價逆勢漲1成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 12:02

台北市房價居高不下，位於新北蛋白區的泰山地區，以親民房價與建設話題，也成為不少購屋族的首選落腳地。根據實價登錄資料，目前泰山的平均房價約為每坪 40.8 萬元，相較於去年同期的 43.3 萬元，微幅下修 5.8%，但若進一步觀察區內不同坪數住宅的房價變化，30 坪以下的小宅產品從每坪 37 萬元上升至每坪 40.7 萬元，漲幅高達 10%。

泰山十八甲重劃區街景。(圖：中信房屋泰山十八甲加盟店提供)

對此，中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展指出，目前地區市場交易以首購族為主流，小坪數住宅入手門檻相對較低，又有新青安政策助攻，仍是市場上的熱門產品，價格自然也更具支撐力。

許榮展表示，中、大坪數住宅仍有其受眾，但在整體房市降溫的氛圍下，民眾購屋心態較為觀望，導致今年此類產品的交易量明顯萎縮，且成交案件又多集中在屋齡 20 年以上、單價相對較低的中古屋，缺乏新建案的拉抬，平均房價自然隨之下修。反觀 30 坪以下的小宅產品，目前區內小宅產品總價帶普遍落在 600-1000 萬元，剛好也符合新青安政策的貸款額度，在投資客退場、首購族當道的趨勢下，小宅產品順勢成為市場上的熱門，其價格也因此獲得有力支撐。

許榮展指出，對於有自住需求的購屋者而言，當前市場氣氛趨冷，屋主的心態已見軟化，開價會更貼近市場行情，所以現在反而是消費者積極看屋、大膽議價的好時機。

在區域選擇方面，十八甲重劃區開發較早，區內生活機能已經相當成熟，擁有泰山公有市場、全聯、泰山運動中心等設施，能充分滿足居民日常所需，目前區內中古屋房價仍普遍落在 4 字頭，新建案則落在 5-6 字頭，與雙北精華區相比，CP 值相當高，再加上其地理位置緊鄰未來重點發展的塭仔圳重劃區，極有機會優先承接發展紅利，的確是相當值得購屋民眾關注的區塊。