【Joe’s華爾街脈動】降息預期消退，美科技股潰敗引發大盤拋售
Joe Lu
聯準會預期急轉彎，AI 風險殘酷重定價，股市應聲下挫。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 13 日 美東時間
摘要
- 美國政府關門結束，市場焦點轉向不確定性更高的聯準會政策，引發廣泛的避險操作，美股急遽下挫。
- 高估值科技股領跌，確認投資者正強力從市場的增長龍頭輪動至防禦性部位。
- 市場大幅下修十二月降息的機率，移除了近期股市漲勢的關鍵支柱，公債殖利率上揚。
- 美國政府關門的結束非但未提振市場情緒，反而因將迎來大量延後發布的經濟數據而加劇了不確定性。
- CBOE 波動率指數急遽飆升，確認投資者焦慮情緒顯著升高；而比特幣跌破十萬美元，則預示投機性資產出現普遍的投降式拋售。
美國政府關門的結束，並非許多人預期的利多釋放催化劑；相反地，它成為了一場嚴峻風險重新定價的導火線，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
- 【Joe’s華爾街脈動】投資者自AI轉向價值股，道瓊指數飆升創歷史新高
- 〈美股盤後〉AMD狂噴9% 道瓊首度突破48000點大關 再創歷史新高
- 【Joe’s華爾街脈動】AI科技股漲勢蹣跚，道瓊指數創歷史新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇