鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-14 05:20

特斯拉週四 (13 日) 股價狂瀉近 7%，盤中數度跌破 400 美元，主因「科技股女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的 ARK Invest 已連續四個交易日減碼持股，加上市場等待執行長馬斯克是否會在 2025 年底前讓位於德州奧斯汀的 Model Y 機器人計程車取消安全監控員，成為影響股價的下一個重大事件。

女股神連四日大幅減碼 特斯拉狂瀉近7% (圖：shutterstock)

根據 Ark Invest 每日交易資料顯示，旗下 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 與 ARK 特選世代物聯網主動型 (ARKW-US) ETF 週三 (12 日) 共售出 70,474 股 Tesla，估計獲利 3035 萬美元。

‌



這一動作延續本週初的減碼行動，週一與週二分別賣出 5,426 股與 789 股，伍德近期的特斯拉 (TSLA-US) 股票拋售潮始於 11 月 7 日 (上週五)，當時她售出了 7,138 股。

截至週四，特斯拉仍是 ARK 創新 ETF 最大持股，權重 11.96%，亦為 ARK 特選世代物聯網主動型的最大持股 (權重 9.69%)，特斯拉股票是 ARK 所有 ETF 的第一大持股股，權重為 9.94%。

女股神連續四個交易日減碼特斯拉 (圖：REUTERS/TPG)

此外，馬斯克的兄長、特斯拉董事金巴爾 (Kimbal Musk) 於 11 月 10 日贈予 14,785 股公司股票，這項交易在週三晚間的監管文件中曝光。金巴爾多年來經常在股價高檔時減持特斯拉股票，備受市場留意。

雖然 Ark Invest 長期看多特斯拉的自動駕駛與機器人計程車發展，並預估特斯拉股價在 2029 年上看 2,600 美元，但本週特斯拉股價走勢偏弱。

特斯拉 (TSLA-US) 週四開盤後一路狂瀉，盤中最低來到 396.34 點，收盤暴跌 6.64% 至每股 401.99 美元，跌破 50 日均線，過去一個月以來累計跌幅跌約 7.78%。

技術面分析來看，該股目前處於底部形態，傳統買點為 470.75 美元，但目前距離該買點約一成。部分短線投資人可能觸及 7%-8% 的停損範圍，而在 355 至 370 區間布局的投資人則可能考慮部分獲利。

特斯拉基本面消息亦受到市場關注，包括中國銷售滑落至三年低點，以及特斯拉正在召回約 10,500 套 Powerwall 2 家用備用電池系統，Model Y 與 Cybertruck 團隊主管離任。

週四最新數據顯示，特斯拉 10 月在中國的銷售量降至 26,006 輛，創三年新低，較去年同期減少 36%，較 9 月更大幅縮減 63.6%，使其在當地的市場占有率由 8.7% 收縮至 3.2%。同業競爭壓力加劇，小米汽車 10 月銷量甚至超越特斯拉 Model Y 與 Model 3 的合計表現。

根據美國消費品安全委員會 (CPSC) 週四最新消息，特斯拉正在召回約 10,500 套 Powerwall 2 家用備用電池系統，因為有過熱、灼傷和起火的風險。

CPSC 召回通知稱：「某些 Powerwall 2 系統中的鋰離子電池單元可能導致設備在正常使用過程中停止工作，這可能導致過熱，在某些情況下還會導致冒煙或起火，並可能因火災和燒傷危險而導致死亡或嚴重傷害。」

雖然馬斯克的電動車和清潔能源公司將問題歸咎於 第三方電池缺陷 ，但並未指明供應商。

特斯拉近期也面臨其他挑戰，包括挪威主權基金表態將投票反對執行長馬斯克的 1 兆美元薪酬方案、近 7 萬輛 Cybertruck 因燈光與燈條問題遭到召回，以及 Model S 涉及致命事故的新訴訟等，都成為市場討論焦點。