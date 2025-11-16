IMF看2026全球經濟「東升西降」美元光環漸失！法巴財管上調黃金目標價至4400

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-16 11:26

國際貨幣基金組織（IMF）日前預測 2026 年全球經濟規模將達 124 兆美元，同時揭示世界權力重心正向印度洋 - 太平洋地區轉移，確立中美印「G2+I」新格局雛型。法國巴黎銀行財富管理同步發布 2026 年五大經濟主題，警示美元霸權正逐漸削弱，並將黃金 12 個月目標價上調至 4,400 美元，建議投資人重新平衡資產配置，降低美元曝險。

2026全球經濟「東升西降」美元光環漸失！法巴財管上調黃金目標價至4400。（圖: shutterstock)

IMF 最新《世界經濟展望》報告指出，全球經濟規模預計在 2026 年達到 $124$ 兆美元。排名採用的「名目 GDP」直接反映各國在全球貿易與金融中的實際經濟影響力。歷史趨勢顯示，全球經濟重心正從大西洋轉向印度洋 - 太平洋地區。

報告並預測，印度有望在 2026 年超越德國和日本，躍居世界第三大經濟體，與中國共同鞏固中美印「G2+I」的新格局雛型。

針對未來市場趨勢，法國巴黎銀行財富管理也明確點出 2026 年全球經濟的五大主題，其中關鍵之一即為美元霸權正在削弱。

報告分析，地緣政治不確定性升高、關稅政策反覆、美國利率持續走低，以及聯準會獨立性受質疑等因素，都將使美元面臨持續走弱的壓力。有鑑於此，投資人已開始將資金轉向非美股票與貨幣市場。

法巴財管建議，投資人應重新平衡資產配置，擴大全球市場的參與度，降低對美元與美股的曝險。

在「資源稀缺時代」來臨的背景下，原物料市場可望迎來新一波長期多頭行情。

報告指出，貴金屬雖然短期漲幅過大，面臨獲利了結與技術性修正壓力，但由於受限的供給以及結構性的投資需求支撐，黃金和白銀等貴金屬在長期仍具上行空間。

法巴財管將黃金 12 個月目標價從 4,000 美元上調至 4,400 美元，銀價目標價也 從 50 美元上調至 55 美元。儘管短期有修正壓力，這將為投資人提供更好的進場機會。