鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-06 19:00

台股今 (6) 日收 30576.3 點，上漲 471.26 點或漲 1.57%，連續四天創歷史高，累計上漲 1869.17 點，成交量 7335.47 億元，其中外資由賣轉買，買超 28.41 億元，主要買超華新 4.5 萬張，聯電 2.4 萬張；對於今天續創天價 1705 元的台積電，則賣超 7989 張，累計三天共賣超 17,933 張。

台股創新高三級跳 外資僅小買26億元 連續3天賣超天價台積電共1.8萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，外資及自營商同站買方，外資由賣轉買，買超 28.41 億元；投信賣超 26.88 億元，呈連 8 賣；自營商買超 91.97 億元，呈連三買。而代表散戶熱度的融資餘額 周一 (5 日) 來到 3509.5 億元，創下 2008 年 6 月 12 日以來、近 17 年新高水位。

外資今天買超群益台灣精選高息 00919 4.8 萬張，以及兩檔 ETF，國泰永續高股息 00878 3.5 萬張、元大滬深 300 正 2 00637L 1.9 萬張，也敲進華新 4.5 萬張、聯電 2.4 萬張，並買入南亞 2.0 萬張、國巨 * 1.9 萬張，也買超華通 1.9 萬張、元大金 1.6 萬張、南茂 1.6 萬張。

外資主要賣出友達 4.9 萬張，以及兩檔 ETF，也包括元大台灣 50 0050 4.8 萬張、富邦科技 0052 1.0 萬張，也賣超鴻海 1.2 萬張、群創 1.0 萬張，並賣出宏碁 9875 張、華東 9312 張，並賣超台積電 7989 張、台新新光金 7496 張、元晶 7483 張。

投信今天買超方面大舉買入華邦電 9769 張，也敲進台新新光金 7497 張、玉山金 7167 張、旺宏 5646 張，並買入力成 2478 張、南亞科 2271 張、元大台灣 50 0050 1975 張，也買超致伸 1958 張、可寧衛 * 1447 張、英業達 1244 張。