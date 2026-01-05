鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 17:34

台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW) 收盤大漲 85 元或 5.36% 的升下，收在 30105.04 點改寫歷史新高，上漲 755.23 點或 2.57%，創下台股史上第六大漲點，成交值並罕見高達 7658.07 億元；三大法人合計買超 31.85 億元。但外資今年來連二賣台積電合計達 9942 張。

值得注意的是，今天台積電上漲 85 元，獨家貢獻大盤 642.9 點，且成交量爆出 66715 張的鉅量，成交值高達 1111 億元，占大盤的成交值達 14.5%。外資賣超台積電 5543 張、提款 92.27 億元，全由內資法人買盤接走，投資買超 3502 張，自營商買超 2935 張。

三大法人今天現貨市場動向力面，外資賣超 76.43 億元；投信買超 0.8 億元；自營商買超 107.49 億元；三大法人合計買超 31.85 億元。在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲空單 1978 口，未平倉口數淨額爲空單 25101 口。

外資今天在集中市場買超較多的個股爲，華新、彰銀、元大金、南亞、凱基金、聯電、神達、友達、華航、寶成；賣超較多的個股爲，群創、力積電、華邦電、南亞科、玉山金、康舒、京元電子、宏碁、南 茂定穎投控。

投信今天在集中市場買超較多的個股爲，台新新光金、玉山金、亞泥、華邦電、緯創、宏碁、可寧衛 *、國泰金、台積電、國巨 *；賣超較多的個股爲，彰銀、元大金、寶成、潤泰新、南亞、中租 - KY、中信金、和碩、聯電、潤泰全。

自營商今天在集中市場買超較多的個股爲，群創、友達、南亞、景碩、欣興、台積電、國巨 *；賣超較多的個股爲，可寧衛 *、神達、日電貿、定穎、三晃、台玻、毅嘉、燿華、菱生、華泰。