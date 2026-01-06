鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 09:54

今 (6) 日早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1645 元、跌 25 元開低 ，但大盤的電子股人氣仍旺，具漲價題材的面板、記憶體、矽晶圓族群持續上漲挺住盤面，帶動指數由黑翻紅，一度上漲 122 點。證券專家指出，台股今天的重點仍以題材爲主，若未跌破昨日指數下緣的 29779.7 點位置，仍由多方主導盤面。

台北股市 6 日集中市場大盤以 29933.65 點盤開出，早盤力守 3 萬點關卡，最高 30256.58 點，指數高檔震盪，全日成交量預估約 7400 億元，早盤台股電子股下跌 0.14%，占大盤成交比重高達 85%，塑化及電器電纜類股走高。

‌



資深證券分析師簡伯儀指出， 台股今天走勢仍將以題材面爲主，量能將爲重要觀察指標。

今晨收盤的美股方面，美股道瓊指數上漲 594.79 點，或 1.23%，收 48,977.18 點。那斯達克指數上漲 160.193 點，或 0.69%，收 23,395.822 點。S&P 500 指數上漲 43.58 點，或 0.64%，收 6,902.05 點。費城半導體指數上漲 78.982 點，或 1.07%，收 7,446.454 點。NYSE FANG+ 指數上漲 95.79 點，或 0.61%，收 15,673.09 點。

而台股指標的台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.83%、輝達 (NVDA-US) 跌 0.39%。

統一證券指出，從技術面觀察，昨日台股加權指數向上跳空開高走高，在台 積電帶領下站上 3 萬大關，技術指標 KD 高檔鈍化、RSI 向上延伸、MACD 紅色柱體放大，整體量價齊揚，多方氣勢旺盛。不過，盤面整體下跌家數為 1399 檔，遠高於上漲家數，凸顯資金排擠。目前技術面多方主導，台積電帶領指數上攻，短線形成較大的正乖離，週一 OTC 由漲轉跌，壓抑眾多中小型股表現；但指數空間拉開後有助中小型股輪動跟漲，台積電法說及走勢將為指數動能關鍵。

市場淡化國際地緣衝突，美股風險偏好維持穩健。昨日在台積電領軍帶動下，台股強勢站上 3 萬大關，今日 CES 展登場，接下來還有大立光 (3008-TW) 與台積電雙王法說會接棒，多項題材及外資、壽險回歸加持，有利延續元月資金行情。惟短線上急漲仍須提防漲多乖離震盪，預期指數震盪盤堅。