從「含積量」到「含AI量」 復華投信：台股評價不算貴 看好七大受惠供應鏈

2025-11-13

台股今年屢創新高，但 11 月進入高檔震盪，展望後市布局，復華投信國內股票部主管暨主動復華未來 50(00991A-TW) 經理人呂宏宇表示，AI 將是未來數年最核心的投資主軸，台灣產業鏈具備明顯優勢，企業獲利可望持續上修，台股評價仍不算貴，在國際市場中具有比價效應優勢。他直言，未來基金、ETF 不再只是看「含積量」，而是看「含 AI 量」，台廠都已經開始陸續公布 AI 營收占比，同時點出 7 大供應鏈的受惠機會。

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來 50 ETF 經理人呂宏宇。(鉅亨網記者陳于晴攝)

呂宏宇表示，展望明年、甚至是後年，AI 仍是最關鍵的長期趨勢，目前多數企業與民眾在日常生活中使用 AI 的比例仍不高，意味著 AI 應用仍處於初期階段，市場成長空間極大。

他認為，未來投資市場的新語言將不再只是含「積」量 (台積電比重)，而是「AI 」含量有多高，現在許多企業已開始揭露 AI 相關營收占比，顯示 AI 滲透率成為衡量企業未來競爭力的新指標，預期基金、ETF 產品也將出現類似的趨勢。

從總經面來觀察，美國已重啟降息循環，儘管節奏快慢不一，但方向明確。對台灣來說，AI 最注重的「運算」與「儲存」，正是台灣在 2000 年代建立的半導體優勢領域，再加上美中貿易戰加速供應鏈重組，讓台灣受惠程度愈發顯著。

他進一步指出，台灣企業獲利展望已明顯上修，以評價面來觀察，台股並不算昂貴，雖然台積電權重高達四成，但相較美國科技巨頭仍屬便宜，「若台積電本益比能追上國際巨頭的七、八成，台股仍有上行空間。」

在 AI 應用層面，他以近期爆紅的影片生成工具「Sora II」為例，指出生成式 AI 從圖像走向影片，對運算、儲存與傳輸的需求爆發，已推升全球記憶體供應鏈緊張。未來隨著 AI 應用擴展，整體供應鏈可望持續受惠。

呂宏宇表示，台股行情修正反而提供逢低布局進場點，建議可偏多操作，跟隨最大成長趨勢走，投資人可聚焦成長性及產業能見度較佳的 AI 供應鏈，包括先進封測、ODM、散熱、PCB、電源、機構、高速傳輸等，此外，記憶體產業因 AI 發展迎轉機題材。

今年是主動式 ETF 元年，多檔台股主題吸引投資人關注，帶動整體規模及受益人數持續成長，復華投信也將加入戰局，推出自家首檔主動式台股 ETF－主動復華未來 50(00991A-TW)，透過聚焦個股長期基本面，並從勝率更好的市值前 150 大股票中主動選股，挖掘台股未來 50 新霸主，預計於 12 月 3 日至 5 日繳款募集。