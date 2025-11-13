鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 12:24

為了應對大規模 AI 運算對數據傳輸速度和能源效率的極高要求，AI 晶片龍頭輝達及通訊巨擘博通都正積極導入矽光子 (Silicon Photonics) 應用。法人預期，台灣的輝達與博通供應鏈可望受惠此波商機，建議投資人可以選擇囊括矽光子概念股的科技主題型 ETF，搶占下一波 AI 伺服器升級商機。

輝達博通領頭發展矽光子技術 法人看好半導體ETF卡位台鏈商機。(鉅亨網資料照)

00891 經理人張圭慧表示，AI 伺服器與主權 AI 崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升。以輝達新一代 Blackwell GPU 為例，其晶片尺寸由 1913mm² 放大至 3202mm²，測試內含價值由 53 美元倍增至 95 美元，未來 Rubin 世代將再創高峰。

此外，輝達 10 月宣布首款矽光子 CPO 技術網路交換器，獲甲骨文 (Oracle) 與 Meta 採用；至於博通與 Meta 合作之 CPO 技術已通過實際應用驗證，邁入商業化量產階段。張圭慧表示，展望 2026 年，矽光子相關供應鏈獲利有望提升，投資人可透過布局半導體主題型 ETF，掌握這波產業升級行情。