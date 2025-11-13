search icon



輝達博通領頭發展矽光子技術 法人看好半導體ETF卡位台鏈商機

鉅亨網記者陳于晴 台北

為了應對大規模 AI 運算對數據傳輸速度和能源效率的極高要求，AI 晶片龍頭輝達及通訊巨擘博通都正積極導入矽光子 (Silicon Photonics) 應用。法人預期，台灣的輝達與博通供應鏈可望受惠此波商機，建議投資人可以選擇囊括矽光子概念股的科技主題型 ETF，搶占下一波 AI 伺服器升級商機。

cover image of news article
輝達博通領頭發展矽光子技術 法人看好半導體ETF卡位台鏈商機。(鉅亨網資料照)

矽光子技術憑藉其高效能、低功耗、高頻寬密度的特性，被視為突破傳統電子傳輸瓶頸的關鍵。目前台灣許多半導體業者積極投入矽光子技術，包含護國神山台積電、封測大廠日月光，以及半導體測試介面解決方案龍頭穎崴 (6515-TW) 等，都積極投入矽光子技術領域。


目前台灣有多家投信都有發行聚焦半導體產業的主題型 ETF，包含中信關鍵半導體 (00891-TW) 、富邦台灣半導體 (00892-TW)、新光臺灣半導體 30(00904-TW)、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、群益半導體收益 (00927-TW) 等。其中 00891 成分股包含台積電、聯發科、日月光、旺矽，以及穎崴等矽光子概念股，有望受惠此波浪潮。

00891 經理人張圭慧表示，AI 伺服器與主權 AI 崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升。以輝達新一代 Blackwell GPU 為例，其晶片尺寸由 1913mm² 放大至 3202mm²，測試內含價值由 53 美元倍增至 95 美元，未來 Rubin 世代將再創高峰。

此外，輝達 10 月宣布首款矽光子 CPO 技術網路交換器，獲甲骨文 (Oracle) 與 Meta 採用；至於博通與 Meta 合作之 CPO 技術已通過實際應用驗證，邁入商業化量產階段。張圭慧表示，展望 2026 年，矽光子相關供應鏈獲利有望提升，投資人可透過布局半導體主題型 ETF，掌握這波產業升級行情。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


ETF矽光子半導體

台股首頁我要存股
穎崴2185-0.23%
中信關鍵半導體19.26+0.47%
富邦台灣半導體20.71+0.68%
新光臺灣半導體3021.46+0.28%
兆豐台灣晶圓製造23.42+0.04%
群益半導體收益21.01+0.38%

