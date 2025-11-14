鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-14 13:09

有「小台積」之稱的富邦科技 (0052-TW)ETF，將於 11 月 19 日停止交易，11 月 18 日為最後交易日，11 月 26 日重新上市。0052 近期股價在 250 元上下，1 拆 7 分割後，不用 4 萬元就能買進一張 0052，價格更親民，交易門檻降低，流動性更高，有望吸引更多投資人定期定額買進。

11/18最後交易日！「小台積」0052分割1拆7 入手一張不到4萬元。(鉅亨網資料照)

事實上，在 9 月 25 日以書面方式召開受益人會議，最終以贊成率達 98.78% 高票通過分割案，將以「1 拆 7」方式進行分割後，0052 人氣便持續升溫，根據台灣證券交易所最新公布的 2025 年 10 月「ETF 定期定額交易戶數統計排行」資料顯示，富邦科技 0052 ETF 躍升至前 20 名之列，顯示在 AI、高速運算、半導體、雲端科技等科技產業結構性成長動能帶動下，國內投資人對科技類 ETF 的長期布局意願明顯提升。

近期台、美科技指數持續展現韌性，加上 AI 伺服器供應鏈及相關晶片製造商營收與資本支出展望強勁，可望將吸引投資人透過定期定額方式進場掌握長線科技成長趨勢。

0052 ETF 於 11 月 19 日至 25 日暫停交易，分割不影響持有資產總值，11 月 25 日將公告分割價格及單位數，11 月 26 日恢復交易後，投資人可於證券 APP 查詢分割後股價及股數，並將於 12 月 8 日寄發分割結果通知書。