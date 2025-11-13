普發1萬ATM下周一開領！郵局11/24起臨櫃領現 首周採單雙號分流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-13 18:44

中華郵政公司為配合政府「全民 + 1 政府相挺」普發現金新政策，發揮其全台綿密的服務據點優勢，今 (13) 日宣布已全面備戰，提供「登記入帳」、「ATM 領現」及「郵局臨櫃領現」三大管道，確保民眾能輕鬆便捷領取。中華郵政針對臨櫃領現的首周（11/24-11/29）實施單、雙號分流措施，65 歲以上年長者及身心障礙人士將不受分流限制；提醒到郵局櫃檯領現者，務必攜帶發放對象的健保卡。

中華郵政記者會說明郵局領現方式及臨櫃領現首周分流措施。(右2)中華郵政副總經理藍淑貞、(左2)副主委王婉如、(右1)協理黃良江、(左1)儲匯處處長陳廣蓮。（圖：中華郵政）

中華郵政預估，本次選擇到郵局臨櫃領取的民眾將高達約 412 萬人，而使用郵局 ATM 領現的人數則將超過 120 萬人。為應對龐大的人潮，郵局已做好充足準備，以提供即時、便捷的服務體驗。

郵局普發現金的服務將分兩階段啟動：

ATM 領現率先開跑： 全台 3,180 台郵局 ATM 將於 11 月 17 日起提供全天候的領現服務，方便民眾隨時取款。

臨櫃領現： 郵局櫃檯將於 11 月 24 日起開放領現，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區，民眾可於各地郵局儲匯營業時間內臨櫃辦理。

為有效紓解窗口人流、縮短顧客等候時間，中華郵政特別針對臨櫃領現的首週（11 月 24 日至 11 月 29 日）實施單、雙號分流措施：

身份證 / 居留證尾數 領取日 單號（1、3、5、7、9） 星期一、三、五 雙號（0、2、4、6、8） 星期二、四、六

特別的是，65 歲以上年長者及身心障礙人士將不受分流限制，現場會有志工引導至友善服務 / 無障礙窗口優先辦理。同時，全台有 273 處郵局據點將提供周六服務，部分偏鄉如花蓮光復富田郵局與光復郵局更將於 11 月 29 日、30 日及 12 月連續三個周末加開臨櫃服務，以便利地方民眾領取。

中華郵政提醒，選擇到郵局櫃檯領現者，務必攜帶發放對象的健保卡。若健保卡照片清晰可辨識，即可直接憑卡領取；若照片模糊或卡上未貼照片，則需搭配身分證或居留證以供查驗。如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。7 歲以上的孩童若健保卡有清晰照片，也可自行領取。

為增添領現的紀念價值，郵局特製了精美的限量紅包袋，將贈送給所有臨櫃領現的民眾。

此外，中華郵政還推出了「郵局相抽好禮」加碼抽獎活動，不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM 或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，即可參加抽獎。