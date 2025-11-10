〈房產〉聯合再生竹南科學園區1.24萬坪科技廠房公開標售 明年1/13開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 16:53

商仲第一太平戴維斯辦理竹南科學園區科研路的科技廠房公開標售，本案建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達 1 萬 2,411 坪，基地土地面積為 3,528 坪。開標日期為 2026 年 1 月 13 日。

竹南科學園區1.24萬坪科技廠房公開標售。(圖：第一太平戴維斯提供)

受惠於 AI 產業興盛及蘋果新機拉貨的利多條件，9 月台灣電子零組件出口額創單月新高。科技業擴廠需求穩健，2025 年累積至第三季，科技業在商用不動產的購置金額達 445 億元，相較過去 10 年同期平均的 250 億元，展現出強勁的擴廠動能。

近期科技業大型交易包括台達電 (2308-TW) 以 69.5 億購置泰豐輪胎 (2102-TW) 位於桃園環保科技園區的廠房、日月光半導體 (3711-TW) 以 65 億購置穩懋半導體 (3105-TW) 位於南科高雄園區的廠房。水、電、汙水系統等公共設施配套完整的工業區與科學園區受到企業歡迎，其中，科學園區更是科技廠商擴廠的首選。

根據第一太平戴維斯統計，自 2024 至今，全台科學園區累計交易 433 億元，交易件數共 15 件，台南科學園區的交易金額最高，新竹科學園區的交易件數則是最多。