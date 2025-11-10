search icon



〈房產〉聯合再生竹南科學園區1.24萬坪科技廠房公開標售 明年1/13開標

鉅亨網記者張欽發 台北


商仲第一太平戴維斯辦理竹南科學園區科研路的科技廠房公開標售，本案建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達 1 萬 2,411 坪，基地土地面積為 3,528 坪。開標日期為 2026 年 1 月 13 日。

cover image of news article
竹南科學園區1.24萬坪科技廠房公開標售。(圖：第一太平戴維斯提供)

第一太平戴維斯本次標售的科技廠房，業主是太陽能廠聯合再生 (3576-TW)，空間配置多元，規劃有大面積無塵室、倉儲區與辦公空間等，可滿足生產擴廠、研發中心與總部設置等多樣化需求。


受惠於 AI 產業興盛及蘋果新機拉貨的利多條件，9 月台灣電子零組件出口額創單月新高。科技業擴廠需求穩健，2025 年累積至第三季，科技業在商用不動產的購置金額達 445 億元，相較過去 10 年同期平均的 250 億元，展現出強勁的擴廠動能。

近期科技業大型交易包括台達電 (2308-TW) 以 69.5 億購置泰豐輪胎 (2102-TW) 位於桃園環保科技園區的廠房、日月光半導體 (3711-TW) 以 65 億購置穩懋半導體 (3105-TW) 位於南科高雄園區的廠房。水、電、汙水系統等公共設施配套完整的工業區與科學園區受到企業歡迎，其中，科學園區更是科技廠商擴廠的首選。

根據第一太平戴維斯統計，自 2024 至今，全台科學園區累計交易 433 億元，交易件數共 15 件，台南科學園區的交易金額最高，新竹科學園區的交易件數則是最多。

負責本次標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，全台多個熱門的科學園區，例如新竹、竹南、后里、高雄園區，土地長期滿租，特別是北部區域，因為工業土地價格高漲，一有標的釋出就吸引大廠購置。以新竹科學園區來說，2024 年台積電 (2330-TW) 以近 7 億元購入研新一路廠房，封測大廠矽格 (6257-TW) 聯測則以 16.8 億元購置逾萬坪廠房；瑞儀光電 (6176-TW) 與北極星藥業 - KY(6550-TW) 則是購置竹南科學園區廠房擴大布局，投入金額分別為 5 億元與 6.7 億元。

本次釋出的竹南科學園區科技廠房位於園區的門戶精華位置，經國道一號、國道三號迅速串聯南北，台積電、群創光電 (3481-TW) 等知名大廠進駐園區內，距廣源科技園區約 3.1 公里、距新竹科學園區約 18.2 公里，高科技產業群聚效益顯著。本案的廠房區樓高 6.5 公尺、載重最高可達 2 噸，萬坪的高規格廠房，可立即進駐投產，縮減自行建廠的時間成本。

