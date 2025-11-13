鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-13 15:20

日元兌歐元匯率在亞洲周四 (13 日) 早盤一度跌至 179.50，創下歷史新低，隨後反彈至 179.43 交易。兌美元方面，日元一度跌至 155.02，僅略高於周三的低點 155.05，也自 2 月初以來未曾見過的水準。

日元兌歐元周四盤中創歷史新低 財務大臣口頭警告無效(圖:shutterstock)

在亞洲午盤時段，日元兌美元報價為 154.91。歐元兌美元則小幅回落至 1.1585 美元。

‌



日本首相高市早苗周三表達了政府傾向維持低利率的立場，並要求與日本銀行進行密切協調。然而，在同一天，日本財政大臣片山皋月在日元兌美元接近 155 時，就日元疲軟發出了新的口頭警告，指出外匯市場存在「單邊且快速的變動」。

牛津經濟研究院經濟學家 Norihiro Yamaguchi 表示，日元疲軟「可能會讓政府愈來愈緊張」，因為這有重燃食品和能源通膨的風險。他強調，「匯率對本屆政府的生存至關重要」。他認為，為了緩解日元的疲軟，政府最終必須接受日本銀行升息。目前交易員預期日本央行在 12 月升息一碼的機率為 22%，到 1 月升息的機率則上升至 43%。

澳洲周四公布的職位數據顯示，隨著企業僱用更多全職工人，10 月份就業人數有所增加，緩解了對勞動力市場急劇放緩的擔憂。在此穩健數據的支持下，交易員已將 12 月降息一碼的預期機率降至僅 6%。