日元兌歐元周四盤中創歷史新低 財務大臣口頭警告無效
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日元兌歐元匯率在亞洲周四 (13 日) 早盤一度跌至 179.50，創下歷史新低，隨後反彈至 179.43 交易。兌美元方面，日元一度跌至 155.02，僅略高於周三的低點 155.05，也自 2 月初以來未曾見過的水準。
日本首相高市早苗周三表達了政府傾向維持低利率的立場，並要求與日本銀行進行密切協調。然而，在同一天，日本財政大臣片山皋月在日元兌美元接近 155 時，就日元疲軟發出了新的口頭警告，指出外匯市場存在「單邊且快速的變動」。
牛津經濟研究院經濟學家 Norihiro Yamaguchi 表示，日元疲軟「可能會讓政府愈來愈緊張」，因為這有重燃食品和能源通膨的風險。他強調，「匯率對本屆政府的生存至關重要」。他認為，為了緩解日元的疲軟，政府最終必須接受日本銀行升息。目前交易員預期日本央行在 12 月升息一碼的機率為 22%，到 1 月升息的機率則上升至 43%。
與日本情況形成對比的是，受官方數據顯示失業率跌幅超出經濟學家預期所提振，澳元攀升至兩周高點，這降低了澳洲央行進一步降息的可能性。
澳洲周四公布的職位數據顯示，隨著企業僱用更多全職工人，10 月份就業人數有所增加，緩解了對勞動力市場急劇放緩的擔憂。在此穩健數據的支持下，交易員已將 12 月降息一碼的預期機率降至僅 6%。
澳盛銀行分析師在一份報告中寫道，「今天的結果可能再次證實澳洲央行關於勞動力市場狀況『仍略顯緊張』的立場」，強化了市場對澳洲央行下個月維持政策不變的預期。澳幣兌美元上漲 0.3%，報 0.6559 美元，盤中一度觸及 0.6565 美元，這是自 10 月 30 日以來最強。
