〈台幣〉續貶1.2分收31.081元 等待聯準會釋出更多訊息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-13 17:30

新台幣今 (13) 日持續升貶互見，但多數交易時間呈現貶值態勢，終場收在 31.081 元，貶值 1.2 分，台北外匯經紀公司成交量 11.39 億美元。

新台幣今日續貶1.2分收31.081元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.065 元、升值 0.4 分開出後，一度升值至 31.055 元，而最低則見到 31.103 元，高低價差 4.8 分。

觀察主要亞幣，除了新台幣收貶 0.04%，則是多數呈現升值，韓元、人民幣均升值多達 0.3%，泰銖升約 0.2%，星元升 0.15% 左右，日元升逾 0.1%。

統一投顧分析，被視為聯準會鷹派大將的亞特蘭大分行主席 Bostic 意外宣布將於 2026 年 2 月 28 日卸任，進一步增添了美國總統川普未來掌控聯準會投票席次的想像空間。