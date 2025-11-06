鉅亨網編輯林羿君 2025-11-06 14:40

日本執政黨自民黨計劃每年編列約 1 兆日元（65 億美元）經費，以支持國內半導體和人工智慧（AI）產業。

日本執政黨擬每年編列1兆日元 補助晶片與AI產業。(圖:shutterstock)

負責相關推動工作的自民黨眾議員關芳弘周四 (6 日) 表示，日本政府將一改過去幾年追加預算的做法，支持晶片製造的多數資金將納入明年 4 月起的新年度一般預算，此舉有助政府以更穩定方式確保資金來源。

根據日本經濟產業省統計，自 2021 年制定振興國內晶片製造業的新策略以來，已編列約 5.7 兆日元，用於支持國內半導體和 AI 產業，其中大部分資金來自追加預算，而非一般年度預算。

關芳弘表示，「由於當時不確定這項政策是否能成功，所以我們一直以追加預算推進。但從現在開始，經濟產業省在日常預算中的比重將大幅提高，也就是說，追加預算的比重會下降，資金運作將更為穩定。」

去年的補充預算中，約有 1.5 兆日元被指定用於相關領域，作為前首相石破茂承諾向各行業提供超過 10 兆日元新增公共援助的第一輪資金。關芳弘透露，自民黨將爭取這次的 1 兆日元也將納入 10 兆日元的承諾。

截至目前，在撥出的總資金中，約有 1.7 兆日元分配給了 Rapidus 公司，該公司目標是在 2027 年前量產先進晶片；美光科技廣島廠則獲得 7745 億日元補助。