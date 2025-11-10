鉅亨網編輯林羿君 2025-11-10 15:34

日本綜合研究所最新聯合分析顯示，因勞動力短缺，日本 2024 年經濟損失高達 16 兆日元（約 1,040 億美元），為五年前的 4 倍，相當於名目 GDP 的 2.6%，凸顯人口老齡化對這個全球第四大經濟體的深遠衝擊。

缺工拖垮經濟！日本一年損失16兆日元 GDP蒸發2.6%。(圖:shutterstock)

數據顯示，非製造業首當其衝，損失高達 13 兆日圓。飯店、餐飲及養老護理等面對面服務業最為艱難，因人工密集且難以標準化或自動化。

勞動力短缺導致企業無法維持營運，潛藏著「人手不足破產」的風險。根據東京商工研究的數據，2024 財年因招聘困難等原因導致的破產案件達 309 件，較上一財年增加六成，創下歷史新高。

不僅如此，勞動力短缺和其他因素導致越來越多的資本投資項目無法實施。根據日本開發銀行統計，自 2019 財年以來，主要企業的投資計畫與實際結果之間的差距一直維持在 10% 左右。到 2024 財年，未實施的投資總額將達到 1.9 兆日元。

日本新任首相高市早苗已提出考慮放寬工時限制，並將之納入企業改革重點，擬修改 2019 年設立的年加班 720 小時上限。由於工作方式改革會減少人均工時，放寬限制可能會在一定程度上增加勞動供給。然而，單純地延長工時可能會降低生產力。勞動力短缺的行業往往是因為軟體投入不足，而軟體投入有助於提高生產力。

大和經濟研究所經濟研究部部長末吉隆之認為，如果不提高生產力，勞動力短缺問題將會惡化，加速均衡萎縮。