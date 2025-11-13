鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 11:23

主動式 ETF 規模王主動統一台股增長 (00981A) 規模正式突破 300 億元大關，今 (13) 日無懼高檔震盪持續吸金，早盤雖一度翻黑，但投資人趁勢搶進，推升成交量衝到主動式 ETF 之冠，股價亦翻紅，最高來到 15.88 元。

〈焦點股〉00981A規模突破300億元 續吸金成交量居主動ETF之冠。(鉅亨網資料照)

據 CMoney 統計，5 檔主動式台股 ETF 規模合計近 700 億元，但是已逐漸呈現「大者恆大」跡象，規模王統一 00981A 一個月激增 95 億元，整體規模竄升到 305 億元，與亞軍 00982A 持續拉開距離，第三到五名的規模都未達百億元，成長速度較慢。

ETF 達人表示，主動式 ETF 雖然快速攻入 ETF 主流市場，但是主動投資績效能否表現出色，高度仰賴團隊的投研功力。統一投信本身就以主動式基金見長，基金的長期績效表現優異，獲得投資人長期肯定，當這套成功模式複製到主動 ETF，等於為 ETF 投資人注入強心針。

ETF 達人進一步分析，00981A 規模之所以快速上升，與強勁績效有絕對關係，股價半年漲約六成，投資人幾乎等不到回檔機會，所以只要稍見整理格局，就勇敢挺進。此外，也因為台股長線多頭格局未變，看準 00981A 長線抱緊有機會更加放大財富效果，也吸引愈來愈多定期定額族穩定扣款。

主動式台股 ETF 規模 代號 股票名稱 規模 (億元) 一個月增額 (億元) 00981A 主動統一台股增長 305 95 00982A 主動群益台灣強棒 229 76 00980A 主動野村臺灣優選 75 27 00985A 主動野村台灣 50 58 10 00984A 主動安聯台灣高息 33 9 合計 699 216 資料來源：CMoney，截至 2025/11/12。鉅亨網記者陳于晴製表