〈焦點股〉00981A規模突破300億元 續吸金成交量居主動ETF之冠
鉅亨網記者陳于晴 台北
主動式 ETF 規模王主動統一台股增長 (00981A) 規模正式突破 300 億元大關，今 (13) 日無懼高檔震盪持續吸金，早盤雖一度翻黑，但投資人趁勢搶進，推升成交量衝到主動式 ETF 之冠，股價亦翻紅，最高來到 15.88 元。
據 CMoney 統計，5 檔主動式台股 ETF 規模合計近 700 億元，但是已逐漸呈現「大者恆大」跡象，規模王統一 00981A 一個月激增 95 億元，整體規模竄升到 305 億元，與亞軍 00982A 持續拉開距離，第三到五名的規模都未達百億元，成長速度較慢。
ETF 達人表示，主動式 ETF 雖然快速攻入 ETF 主流市場，但是主動投資績效能否表現出色，高度仰賴團隊的投研功力。統一投信本身就以主動式基金見長，基金的長期績效表現優異，獲得投資人長期肯定，當這套成功模式複製到主動 ETF，等於為 ETF 投資人注入強心針。
ETF 達人進一步分析，00981A 規模之所以快速上升，與強勁績效有絕對關係，股價半年漲約六成，投資人幾乎等不到回檔機會，所以只要稍見整理格局，就勇敢挺進。此外，也因為台股長線多頭格局未變，看準 00981A 長線抱緊有機會更加放大財富效果，也吸引愈來愈多定期定額族穩定扣款。
|
主動式台股 ETF 規模
|
代號
|
股票名稱
|
規模
(億元)
|
一個月增額
(億元)
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
305
|
95
|
00982A
|
主動群益台灣強棒
|
229
|
76
|
00980A
|
主動野村臺灣優選
|
75
|
27
|
00985A
|
主動野村台灣 50
|
58
|
10
|
00984A
|
主動安聯台灣高息
|
33
|
9
|
合計
|
699
|
216
|
資料來源：CMoney，截至 2025/11/12。鉅亨網記者陳于晴製表
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
