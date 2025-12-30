search icon



股王信驊再寫台股最強股價 飆漲近9%衝7715元

鉅亨網記者魏志豪 台北

股王信驊 (5274-TW) 今 (30) 日再寫大驚奇，在買盤簇擁下，盤中一度達 7715 元，大漲 8.66%、615 元，再度改寫台股單一個股的價格新高，市值也同步刷新紀錄、約 2900 億元。

cover image of news article
信驊BMC晶片。(鉅亨網資料照)

信驊受惠 AI 伺服器需求暢旺，加上供應鏈轉順，近期多次上調營收預估，前 11 月營收已達 82.13 億元，增幅高達 43.51%，今年全年營收可望創下歷史新高，且動能可望延續至明年第一季，營收預估達 26 至 27 億元，年增 25%-30%。


展望明年，信驊持續看好，不論是 AI 伺服器、通用伺服器市場，年增率皆達雙位數，整體大環境正面，將有助公司營運表現。

信驊去年底收在 3325 元，今年在營運表現亮眼、資金相繼卡位下，股價飆漲至今日最高達 7715 元，漲幅高達 132%，不僅改寫自家股價新高，也同步創下台股個股的歷史新高價。


信驊股王新高價千金股台股最強股價

相關行情

台股首頁我要存股
信驊7550+6.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
信驊

65.22%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
信驊

65.22%

勝率

