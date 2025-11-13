鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-13 11:10

國光生前三季虧損4.6億元每股虧1.09元，遞延營收將於Q4顯現。(圖：shutterstock)

國光生第三季營收 4.75 億元，季增 3.36 倍，年減 46.51%；毛利率 17.68%，較第二季轉正，年減 31.87 個百分點；營益率 - 12.63%，營業虧損較第二季縮小，不過較去年同期轉負；稅後虧損 0.18 億元，虧損較第二季收斂，不過較去年同期轉虧，每股虧損 0.04 元。

‌



國光生今年前三季營收 6.56 億元，年減 35.18%；毛利率 - 12.35%，較去年同期轉負；營益率 - 81.1%，較去年同期轉負；稅後虧損 4.6 億元，虧損較去年擴大，每股虧損 1.09 元。

國光生表示，今年接獲國際合作生產訂單倍增，因應新產線建置與測試生產需求，今年部分產能必須釋出提供試運轉，今年前三季的布局逐漸進入收成期，遞延的營收將在第四季顯現。

國光生指出，今年是強化生產及基礎建置的打底年，陸續完成流感疫苗廠巴西 GMP 認證，為流感疫苗進入南半球市場做好準備。另外，潭子細胞培養廠也取得泰國 GMP 認證，是腸病毒疫苗進入東南亞市場重要一步。

展望明年，國光生提到，年底完成產線調整及基礎建置後，明年隨著國際訂單成長，加上拓展南半球市場，將進入第二階段成長期。