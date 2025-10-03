股王信驊 9月營收8.14億元締新猷 前三季超越去年全年
鉅亨網記者魏志豪 台北
股王信驊 (5274-TW) 今 (3) 日公布 9 月營收，受惠雲端需求強勁、BMC 出貨暢旺，帶動 9 月、第三季營收分別達到 8.14 億元、23.3 億元，雙雙創下歷史新高，連帶前三季營收超越去年全年，也改寫同期新高。
信驊 9 月營收達 8.14 億元，月增 9.4%，年增 15%，第三季合併營收 23.3 億元，季增 3.72%，年增 17.3%，累計前三季營收 66.42 億元，年增 52.48%，已超越去年全年。
外資近期出具報告指出，信驊受惠美國 CSP 大力建置 AI 資料中心，將有助未來 BMC 出貨，預估第四季營收略低於第三季，約莫 20 至 21 億元，且因產品組合優化，單季毛利率約 66.5% 至 67.5%，將高於市場預期。
展望 2026 年，外資看好，信驊明年營收估年增 20%，主要成長動能來自新產品 AST2700 產品放量、市佔率提升、迷你 BMC 新專案啟動，以及 I/O expander 與 PFR IC 等新業務推進。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇