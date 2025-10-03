股王信驊 9月營收8.14億元締新猷 前三季超越去年全年

股王信驊 (5274-TW) 今 (3) 日公布 9 月營收，受惠雲端需求強勁、BMC 出貨暢旺，帶動 9 月、第三季營收分別達到 8.14 億元、23.3 億元，雙雙創下歷史新高，連帶前三季營收超越去年全年，也改寫同期新高。