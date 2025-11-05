信驊Q3 EPS 32.12元飆新高 宣布移轉業務予子公司
鉅亨網記者魏志豪 台北
股王信驊 (5274-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，受惠 AI 伺服器需求持續強勁，第三季營運表現優預期，稅後純益 12.14 億元，季增 93%，年增 33.11%，每股稅後純益 32.12 元，雙雙締造單季新猷，累計前三季大賺超過 7 個股本，超越去年全年。
信驊今日也公告，為深化專業分工並提升經營效率與長期競爭力，經董事會特別決議，通過將旗下實境遠端管理 (Reality Remote Management, RRM) 事業 (原智慧影音 Smart AV 事業) 之相關製造及營運 (含資產、負債及營業) 分割移轉予其百分之百持有之酷博樂，分割基準日暫定為今年 12 月 31 日。
信驊第三季營收 23.3 億元，季增 3.69%，年增 17.32%，毛利率 69.27%，季增 1.39 個百分點，年增 4.99 個百分點，營益率 52.83%，季增 0.12 個百分點，年增 4.93 個百分點，稅後純益 12.14 億元，季增 93%，年增 33.11%，每股稅後純益 32.12 元。
信驊前三季營收 66.42 億元，年增 52.48%，毛利率 67.85%，年增 4.1 個百分點，營益率 51.83%，年增 7.8 個百分點，稅後純益 27.3 億元，年增 67.69%，每股稅後純益 72.23 元。
信驊公告 10 月營收 7.31 億元，月減 10.28%，年增 6.54%，累計前 10 月營收 73.72 億元，年增 46.23%。
信驊表示，隨著企業本身業務版圖持續拓展，以及遠端伺服器管理事業日益多元化發展，為能更專注於智慧視覺影像領域之技術創新與市場開發，決議將實境遠端管理事業 (RRM) 分割移轉予酷博樂。
酷博樂將以 Eyes of AI (AI 視界)、無限未來為願景主軸，由林鴻明擔任酷博樂董事長，謝承儒擔任總經理，業務範圍涵蓋 Cupola360 全時全景遠端管理巡檢相機及相關軟體業務、AVoIP 影音延伸事業、及以上相關晶片設計製造等。未來兩家公司亦將發揮各自在伺服器遠端管理晶片 (BMC) 以及實境遠端管理 (RRM) 領域的專業優勢，整合客戶與市場資源合作。
此一分割案依照企業併購法第三十六條第一項規定辦理，信驊為酷博樂唯一股東，酷博樂應於分割基準日後依法完成變更登記並發行普通股股票予信驊，自本分割案完成後，信驊仍直接持有酷博樂公司百分之百股份，對於信驊股東權益並無任何影響。
董事長林鴻明先生指出，此次事業分割將使信驊與酷博樂各自聚焦核心領域，發揮專業效能，吸引優秀人才，進一步提升營運效率與競爭優勢，持續為股東與合作夥伴創造更高價值。
