〈2025封關〉千金股就是飆！股王信驊抱股一年賺近400萬元、勤誠飆漲277%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-31 19:43

台股今 (31) 日迎來 2025 年封關日，今年不僅記憶體、光通訊等族群百花齊放，千金股也成為市場追逐焦點，誕生眾多新千金，截至今日為止，共有 27 千金，較去年底的 16 千金大幅增加，尤其股王信驊 (5274-TW) 更氣勢如虹，一度漲至 7715 元，一舉改寫台股新篇章，勤誠則是飆漲 277% 最驚豔。

今年千金股暴增至27檔 信驊寫7715元大驚奇、勤誠飆漲277%驚艷。(鉅亨網資料照)

信驊今年搭上 AI 伺服器需求大增熱潮，今年營收可望創下歷史新高，且明年第一季營收預估達 26 至 27 億元，年增 25%-30%，可望再創新高，帶動買盤積極追價，股價也自去年底的 3325 元上漲至今日 7260 元，價格上漲 3935 元，漲幅更高達 118%。

以整體千金漲跌價來看，信驊股價增加 3935 元居冠，其次是川湖 (2059-TW) 的 2200 元，接下來依序是鴻勁 (7769-TW) 的 1930 元、緯穎 (6669-TW) 的 1865 元、穎崴 (6515-TW) 的 1695 元、精測 (6510-TW) 的 1403 元、旺矽 (6223-TW) 的 1324 元等。