鉅亨研報 2025-11-13 11:31

【市場輿情】熱度前十名都在這！台股資金輪動加速！記憶體、PCB概念股爆量飆漲，AI股壓回整理 (圖:shutterstock)

‌



近期台股呈現高檔震盪、開低走低的格局，指數收黑。這波修正壓力

一、盤勢研判

昨日 (12 日) 台股在台積電（2330）穩盤及鴻海（2317）Q3 財報創高激勵下，指數呈現反彈。然而，指數的上漲掩蓋了盤面下劇烈的多空交戰。市場資金正上演一場明顯的「棄高就低」與「題材輪動」大戲。

最顯著的趨勢是，先前領漲的 AI 伺服器相關個股普遍出現「量大價跌」的疲軟訊號，緯穎（6669）、奇鋐（3017）、南電（8046）、貿聯 - KY（3665）成交值均破百億，但股價全數收黑，顯示獲利了結賣壓沉重。

與此同時，資金大舉湧入兩大具備明確「漲價」與「缺貨」題材的族群：

記憶體族群： 在威剛（3260）繳出驚人財報（單季 EPS 5.57 元）後，市場對產業景氣信心爆棚，資金全面點火，力積電（6770）、華東（8110）、創見（2451）均攻上漲停。

玻纖布 /PCB 族群： 受惠 AI 伺服器帶動高階材料 (Low DK) 需求，富喬（1815）、台玻（1802）、建榮（5340）、金像電（2368）連袂漲停。

值得注意的是，記憶體龍頭南亞科（2408）雖爆出 309 億天量，股價卻因大股東（台塑、台化、台塑化）持續調節持股而收黑，顯示籌碼面成為該股的隱憂。

二、個股熱度 TOP10

本內容僅供參考資訊，不構成任何投資、選股建議或推薦。

TOP10 奇鋐 (3017)

熱度觀察： 股價下跌 2.27%，成交值達 117.63 億元，同為量大價跌股。

動態說明： 奇鋐是昨日 AI 概念股遭調節的另一指標。與緯穎情況類似，身為前波散熱題材的領漲股，昨日面臨沉重的獲利了結賣壓。成交金額雖大，但股價收黑，顯示資金正從 AI 散熱族群中流出。市場在高檔區進行劇烈的持股轉換，AI 股普遍進入休息整理。

TOP9 南電 (8046)

熱度觀察： 股價疲軟，成交金額偏大。

動態說明： 南電的股價表現與金像電等 PCB 同業形成鮮明對比。儘管同屬 AI 相關供應鏈，但 ABF 載板族群昨日並未獲得資金關愛。南電股價走勢疲弱，顯示市場對其短期前景仍有擔憂，或是資金正從 ABF 族群轉出，輪動至更具漲價題材的 PCB 或記憶體族群。

TOP8 金像電 (2368)

熱度觀察： 股價受財報激勵，強攻漲停至 548 元，創下新高。

動態說明： 金像電昨日成為 PCB 族群的領漲指標。其上漲動能來自雙重利多：首先，公司公告前三季 EPS 創新高；其次，美系券商調升其評價，看好其 AI PCB 產能加速提升，可望保持市場地位。在 AI 題材從伺服器本身擴散至上游材料（如 PCB / 玻纖布）的趨勢下，金像電的亮眼財報使其成為資金追捧的焦點。

TOP7 晶豪科 (3006)

熱度觀察： 股價隨族群走強。

動態說明： 晶豪科作為記憶體族群的一員，昨日股價同步呈現強勢。在威剛、創見等同業紛紛大漲甚至漲停的氛圍下，晶豪科也獲得買盤青睞，呈現上漲。這再次印證了昨日盤面資金高度集中在記憶體產業，族群連動性極強。

TOP6 緯穎 (6669)

熱度觀察： 股價下跌 3.39%，成交值達 110.06 億元，為量大價跌指標。

動態說明： 緯穎成為昨日 AI 族群遭獲利了結的代表個股。儘管台股反彈，緯穎股價卻逆勢走弱，成交金額雖大，但賣壓沉重。這顯示資金正從先前漲幅已高、位階偏高的 AI 伺服器股中撤離，轉向其他新興題材。市場可能擔憂其短期前景，或有特定因素影響投資者信心，導致股價承壓。