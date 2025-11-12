卡位美股財報季 美股ETF新「三冠王」誕生！009813掛牌狂吸3.8萬人氣
鉅亨網記者張韶雯 台北
全球市場面臨貿易戰與地緣政治等多重挑戰，美國企業憑藉穩健的財務體質和強勁的獲利能力，持續吸引全球資金。台灣投資人對美股龍頭的佈局熱度絲毫不減，在 Q3 美股企業財報普遍優於預期的激勵下，「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」（009813-TW）自 10 月 20 日掛牌以來，買氣爆棚，僅三週的受益人數便衝上 38,184 人，一舉登上標的區域為美國的跨國投資股票型 ETF 第七名。
根據集保中心統計，009813 在受益人數月增、週增及近五日平均成交量三項指標中皆奪冠，人氣與交易熱度同步飆升，成為近期受矚目的美股 ETF 新星。
第三季財報數據顯示，美國企業獲利表現強勁。009813 基金經理人楊貽甯指出，截至 10 月底，標普 500 指數已有 7 成企業公布第三季財報，64% 企業展現大幅優於分析師預期之財報，大幅優於預期之公司數目眾多，僅次於新冠疫情後市場重新開放之 2020-2021 年期間，顯示整體企業獲利表現優異。
楊貽甯指出，與金融海嘯及疫情期間相比，當前美企財務體質更為穩健，即使面對貿易戰、地緣政治風險等挑戰，仍展現相對優異獲利能力與成長潛力，可望為美股後市提供支撐。
近期美股在溫和調整後，投資窗口逐漸開啟。美國公司債信用利差等風險指標顯示市場結構仍具韌性。在主要大型企業財報公布後，市場進入短暫觀望期，等待輝達 11/19 公布財報為後續表現鋪路。
根據十月份美銀美林經理人調查，科技股配置尚未超越過往平均水準；約 32% 經理人維持股票超配水位，但相較過往高檔，市場並未全面性大幅加碼，顯示結構仍屬相較穩健。隨著調整完成，投資機會有望進一步展現。
美股後市看俏，具領導地位的龍頭企業持續吸引市場目光。楊貽甯分析，相較中小型企業，大型權值股擁有較穩定現金流、強大品牌實力與全球競爭力，不僅能在景氣循環中發揮規模經濟優勢，更能為投資組合帶來長期成長潛力。
近 5 日平均成交量前十名的美股 ETF
|
股票代號
|
股票名稱
|
近 5 日
平均成交量
|
跟前一周增減
|
20251107
受益人數
|
20251031
受益人數
|
009813*
|
貝萊德標普卓越 50
|
18,502
|
3,786
|
38,184
|
34,398
|
00983A
|
主動中信 ARK 創新
|
13,847
|
777
|
22,356
|
21,579
|
00830
|
國泰費城半導體
|
3,721
|
1,315
|
77,934
|
76,619
|
009805
|
新光美國電力基建
|
10,330
|
2,322
|
27,244
|
24,922
|
00646
|
元大 S&P500
|
8,826
|
361
|
69,404
|
69,043
|
009811
|
統一美國 50
|
8,223
|
1,516
|
36,521
|
35,005
|
00989A*
|
主動摩根美國科技
|
5,002
|
956
|
11,003
|
10,047
|
00662
|
富邦 NASDAQ
|
4,965
|
611
|
55,820
|
55,209
|
00757
|
統一 FANG+
|
3,269
|
1,734
|
89,694
|
87,960
|
00924
|
復華 S&P500 成長
|
3,090
|
570
|
54,139
|
53,569
資料來源：TDCC 集中保險結算所、投信投顧公會，標的區域為美國，2025/11/07；取近 5 日平均成交量前十名之美股 ETF，並以近 5 日平均成交量排序。*009813、00989A 為 10 月成立之美股 ETF。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
