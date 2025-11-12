鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 20:33

全球市場面臨貿易戰與地緣政治等多重挑戰，美國企業憑藉穩健的財務體質和強勁的獲利能力，持續吸引全球資金。台灣投資人對美股龍頭的佈局熱度絲毫不減，在 Q3 美股企業財報普遍優於預期的激勵下，「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」（009813-TW）自 10 月 20 日掛牌以來，買氣爆棚，僅三週的受益人數便衝上 38,184 人，一舉登上標的區域為美國的跨國投資股票型 ETF 第七名。

卡位美股財報季 美股ETF新「三冠王」誕生！009813掛牌狂吸3.8萬人氣。（圖: shutterstock）

根據集保中心統計，009813 在受益人數月增、週增及近五日平均成交量三項指標中皆奪冠，人氣與交易熱度同步飆升，成為近期受矚目的美股 ETF 新星。

‌



第三季財報數據顯示，美國企業獲利表現強勁。009813 基金經理人楊貽甯指出，截至 10 月底，標普 500 指數已有 7 成企業公布第三季財報，64% 企業展現大幅優於分析師預期之財報，大幅優於預期之公司數目眾多，僅次於新冠疫情後市場重新開放之 2020-2021 年期間，顯示整體企業獲利表現優異。

楊貽甯指出，與金融海嘯及疫情期間相比，當前美企財務體質更為穩健，即使面對貿易戰、地緣政治風險等挑戰，仍展現相對優異獲利能力與成長潛力，可望為美股後市提供支撐。

近期美股在溫和調整後，投資窗口逐漸開啟。美國公司債信用利差等風險指標顯示市場結構仍具韌性。在主要大型企業財報公布後，市場進入短暫觀望期，等待輝達 11/19 公布財報為後續表現鋪路。

根據十月份美銀美林經理人調查，科技股配置尚未超越過往平均水準；約 32% 經理人維持股票超配水位，但相較過往高檔，市場並未全面性大幅加碼，顯示結構仍屬相較穩健。隨著調整完成，投資機會有望進一步展現。

美股後市看俏，具領導地位的龍頭企業持續吸引市場目光。楊貽甯分析，相較中小型企業，大型權值股擁有較穩定現金流、強大品牌實力與全球競爭力，不僅能在景氣循環中發揮規模經濟優勢，更能為投資組合帶來長期成長潛力。

近 5 日平均成交量前十名的美股 ETF

股票代號 股票名稱 近 5 日 平均成交量 跟前一周增減 20251107 受益人數 20251031 受益人數 009813* 貝萊德標普卓越 50 18,502 3,786 38,184 34,398 00983A 主動中信 ARK 創新 13,847 777 22,356 21,579 00830 國泰費城半導體 3,721 1,315 77,934 76,619 009805 新光美國電力基建 10,330 2,322 27,244 24,922 00646 元大 S&P500 8,826 361 69,404 69,043 009811 統一美國 50 8,223 1,516 36,521 35,005 00989A* 主動摩根美國科技 5,002 956 11,003 10,047 00662 富邦 NASDAQ 4,965 611 55,820 55,209 00757 統一 FANG+ 3,269 1,734 89,694 87,960 00924 復華 S&P500 成長 3,090 570 54,139 53,569

資料來源：TDCC 集中保險結算所、投信投顧公會，標的區域為美國，2025/11/07；取近 5 日平均成交量前十名之美股 ETF，並以近 5 日平均成交量排序。*009813、00989A 為 10 月成立之美股 ETF。

