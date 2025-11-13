鉅亨網編輯林羿君 2025-11-13 09:58

一位同時對 SK 海力士和三星電子給予賣出評級的分析師警告，南韓晶片類股的估值已經漲到難以合理化的水位，只要一有小挫折，就可能面臨大幅下跌的風險。

唯一同時賣出韓國晶片雙雄的分析師警告：AI過度亢奮 估值已失真。(圖:shutterstock)

晨星這份看跌報告在一個多月前發佈時並未引起太多關注，但隨著市場日益加深審視科技巨頭在人工智慧領域激進的投入，這份報告再次引發關注。這波情緒轉變正引發全球科技股劇烈震盪，也讓今年最火熱的投資交易之一開始出現裂縫。

該公司股票分析師 Jing Jie Yu 指出，現在的投資人信心非常脆弱、非常緊繃。當市場預期已經這麼高，要再推升股價，所有驅動因素與催化劑都必須完美到位，一旦有任何差池，就非常容易讓市場失望。

上週，SK 海力士和三星的股價創下數月來最大的單日跌幅，此前這兩家公司曾助力推動韓國綜合股價指數（Kospi Index）今年上漲超過 70%。雖然股價此後大多已收復跌幅，但這波下殺已讓大量湧入南韓兩大權值股的投資人感到不安。

最新的震撼來自軟銀集團面出售所持的輝達股份，這項動作嚇壞了本就擔心科技估值過高的投資人。本月稍早，麥可 · 布瑞（Michael Burry）的 Scion Asset Management 也披露對輝達的看空押注，此前他曾神秘警告市場可能正處於泡沫之中。

彭博彙編數據顯示，外資持有的 SK 海力士持股比重，已降至 5 月以來最低水位。

Jing Jie Yu 表示，雖然 SK 海力士和三星受益於人工智慧驅動的高頻寬記憶體晶片需求激增，但此類支出的長期前景遠未受保證。

他進一步指，目前超大規模資料中心對 AI 的投資強度已經非常非常高，我們擔心這種高強度會持續下去。他提到，儘管上個月股價因 OpenAI 的投資承諾而被推高，但這些承諾的「可靠性」（ironclad）仍是個未知數。

不過，由於害怕錯過這場歷史性的科技轉變，「錯失恐懼症」（FOMO）已超越了對泡沫的擔憂，整體市場對 AI 的情緒依然看漲。事實上，自晨星分別在 9 月與 10 月調降評等以來，SK 海力士與三星電子股價分別已大漲逾 80% 與 20%。

儘管股價已大幅飆升，但由於先前估值極度低迷，這些股票在某種程度上仍算便宜。三星電子今年大漲 94% 後，目前本益比僅為預估未來獲利的 11 倍；SK 海力士在 10 月飆升 61% 後，本益比也只有 8 倍。相比之下，美國主要晶片大廠的本益比指標約為 27 倍。