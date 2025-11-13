鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 08:00

中國消費性電子企業赴港上市再添新軍，傳音控股 (688036-CN) 周三 (12 日) 晚間公告打算境外發行股份 (H 股) 並在港交所主板上市，旨在提升綜合競爭力、國際品牌形象及融資管道多元化。

陸消費電子廠國際化浪潮再升溫！「非洲手機之王」傳音控股將赴港上市（圖：Shutterstock）

傳音表示，將在股東會決議有效期內 (24 個月或延長) 擇機完成發行，目前正與中介機構商討細節，具體方案尚未確定。

有「非洲手機之王」稱號的傳音早在 2006 年佈局非洲市場，目前在衣索比亞、印度等地設生產基地，產品涵蓋全球 70 多個國家和地區。

根據 IDC 數據，2024 年傳音的智慧手機全球市佔率 8.6%，排名第四，且在非洲、巴基斯坦、孟加拉等國出貨量位居榜首。

不過，傳音近期業績承壓，今年前三季營收 495.4 億元 (人民幣，下同)，年減 3.33%，淨利年減 44.97% 至 21.48 億元，第三季營收雖年增 22.6%，但淨利仍下滑 11.06%。

對此傳音表示，市場競爭與供應鏈成本上升導致毛利率下降，未來將透過漲價、產品結構調整等方式優化獲利。

傳音此次赴港上市並非孤例。去年以來，藍思科技、領益智造、立訊精密等消費性電子企業已陸續官宣或啟動赴港進程。業內人士指出，具備全球化產能佈局、在地化營運能力的企業更具競爭力，赴港上市是深化全球化的重要抓手。未來，擁有海外在地化生產、銷售及供應鏈體系的企業有望成為產業「標配」，缺乏相關優勢的供應鏈企業可能面臨挑戰。