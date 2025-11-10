鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-10 15:12

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 244.61 億元，月增 0.3%、年減 12.4%；累計前 10 月營收 2662.44 億元，年減 11.8%。中鋼表示，鋼鐵相關市場雖藏有轉機，但若未來各國加強反傾銷措施、鋼鐵貿易格局有重構之勢。

中鋼10月營收244億元持穩前月 鋼市藏轉機。(鉅亨網資料照)

中鋼說明，10 月客戶有補庫與部分急單需求，加上氣候穩定，各地區外銷出貨順暢，單月集團出貨 83.4 萬噸，較目標 81.7 萬噸多 1.7 萬噸；較 9 月 82.3 萬噸，增加 1.1 萬噸。

其中，中鋼出貨 61.2 萬噸，較目標 59.2 萬噸多 2 萬噸；中龍出貨 22.2 萬，較目標量 22.5 萬噸少 0.3 萬噸；集團內銷出貨合計 41.3 萬噸，較目標少 2.3 萬噸、但外銷出貨合計 42.1 萬噸，較目標 38.1 萬噸多出 4 萬噸。

中鋼表示，儘管歐美地區目前整體經濟運行維持穩定，但政策風險與貿易壁壘仍不可忽視。美國方面，因鋼鋁關稅的大幅提高，為產業帶來潛在成本與供應鏈重整壓力。