中鋼9月稅前虧損收斂24% 前三季稅前淨損46.8億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-30 17:38

‌



中鋼 (2002-TW) 今 (30) 日公告 9 月自結損益，稅前淨損 9.8 億元，較上月收斂 24%；第三季稅前淨損 31.12 億元、累計前三季稅前淨損 46.8 億元。中鋼表示，目前國內外鋼需復甦相對緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈現築底盤整。

中鋼9月稅前虧損收斂 前三季虧稅前淨損46.8億元。(鉅亨網資料照)

中鋼 9 月營收 243.84 億元，月減 1.4%、年減 8.8%，營業淨損 9.07 億元；第三季營收 850.96 億元，季減 13.6%、年減 14.1%、營業淨損 30.16 億元；累計前三季營收 2417.82 億元，年減 11.7%、營業淨損 42.6 億元。

‌



中鋼說明，9 月鋼鐵業銷售數量減少、營收下滑，但單位毛利增加，營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，業外收入增加，稅前淨損較上月收斂。

展望後續，中鋼表示，美歐等主要經濟體平穩運行，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險。台灣雖人工智能及半導體相關產品拉貨持續強勁，出口續推動經濟成長，但傳產及製造等其他產業則面臨動能弱勢。