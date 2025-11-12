受惠半導體客戶擴廠挹注 安葆前3季稅後純益2.57億元 EPS達6.03元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
電力系統整合服務商安葆 (7792-TW) 今 (12) 日公告自結今 (2025) 年前 3 季財報，受惠於半導體關鍵客戶持續擴廠，雖第 2 季受美元匯率波動影響，所幸美元匯率於第 3 季回穩，前 3 季合併營收達 41.41 億元、年增 37%，稅後純益為 2.57 億元、每股純益 (EPS) 達 6.03 元。
安葆近期也公告 10 月份單月營收為 5.92 億元，較去年同月年增 145%，累計前 10 月營收達 47.33 億元，已超越去年一整年。
安葆表示，公司深耕電力備援市場多年，在柴油發電機、UPS 不斷電系統及並聯切換技術領域處於領先地位，隨著半導體、AI 數據中心產業蓬勃發展，用電需求大增，為避免電網負荷過重引發斷電，安葆的備援發電機組成為用電大戶關鍵電力設備，並持續受惠數據中心建置與半導體廠海內、外擴廠計劃，挹注安葆營收、獲利不斷成長。
截至 9 月底，安葆在手訂單金額已超越去年同期，且訂單金額仍持續增加中，隨著發電機機組安裝工程第 4 季進入施工高峰，將有助於安葆第 4 季業績及獲利持續提升，而展望明 (2026)、後 (2027) 年，隨著半導體客戶海外廠陸續投入建置，營運有望創高。
