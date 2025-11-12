7兆美元有望回流債市 百達：利率見頂後 信用債迎來恰到好處的經濟環境

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 19:55

隨著全球主要央行逐步結束升息循環，邁向結構性轉折的固定收益市場，正成為投資人重新配置資產的關鍵焦點。瑞士百達資產管理（Pictet Asset Management）信用債券與另類固定收益客戶投資組合經理團隊主管 Gareth Payne 今 (12) 日首度來台，在利率「見頂」後，信用債券將迎來「恰到好處」的溫和經濟環境，預期部分貨幣市場基金的龐大資金將回流，帶動新一波再配置契機。

瑞士百達資產管理信用債券與另類固定收益客戶投資組合經理團隊主管Gareth Payne。(鉅亨網記者張韶雯攝)

經歷長達兩年多的暴力升息，固定收益資產的吸引力已大幅提升。Gareth Payne 指出，目前全球投資級債指數殖利率約 4%，已高於 MSCI 全球高股息指數的股息收益率 3% 及 S&P 500 指數的 1%，顯示債券的收益（Income）已經回到極具吸引力的位置。

‌



受惠於高利率，美國貨幣市場基金總規模已突破 7 兆美元的歷史新高。然而，隨著降息周期展開，當前貨幣市場的收益已逐步下降，龐大的閒置資金正尋找新的出口。百達預計，只要有 1% 的資金從貨幣市場流出並流入債市，即可望帶來約 700 億美元的潛在需求。

Gareth Payne 建議，這批資金將首先流向高品質、短存續期的固定收益資產，以延續貨幣市場低波動的特性，例如：適合在降息初期承接的美元中短期債券策略。

百達團隊也觀察到，固定收益市場的結構性變化正逐步打破「新興市場波動度高」的傳統印象。多數新興市場國家在通膨控制和財政紀律上顯著進步，政策可信度不斷提升，整體波動度明顯降低。

Gareth Payne 以有趣的比喻說明，現在投資人可能覺得借錢給基本面持續好轉的新興市場企業，比借給某些主權國家更為安心。因此，在政策穩定性趨於成熟市場、基本面穩健的背景下，新興市場當地貨幣債券（不含中國）和企業債券的投資價值備受看好。

在非投資等級債券市場方面，百達資產管理建議投資人應更注重產業選擇與發債企業體質。團隊特別青睞高比重 BB 級債的配置與主動管理。截至 2025 年 9 月底，百達 - 全球非投資等級債策略中，BB 級債券比重約為 5 成。該策略聚焦 BB 級債券，是因其在市場中屬於「黃金地段」，不僅違約紀錄極低，收益又高於投資等級債，且具有未來升級至投資級的潛力。

此外，該策略強調主動選債（Alpha 的 75% 來自於選債），並結合系統化的量化模型。Gareth Payne 強調，投資非投資級債應著眼於長期持有，因為債券具有合約價值（Contractual Value）和票息（Coupon）保護，即使市場修正，其反彈速度也比股票快，不需過度擔憂「擇時」問題。

百達資產管理認為，未來 12 個月的基準情境，為信用債券市場奠定了穩健的基礎，美國和歐元區的整體經濟，預計將保持低但正向的成長，這種「恰到好處」的環境有利於信用市場，使其在風險調整後的表現優於偏好高成長環境的股票，以及更適合低成長環境的主權債券。

此外，有利的技術面亦為債市提供強勁支撐，包括具吸引力的殖利率推動市場需求，加上淨新發行量（供應量）預計將受到控制，整體基本面持續保持穩健。

