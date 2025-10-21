鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-21 18:14

華航 (2610-TW) 為落實淨零碳排願景，今 (21) 日宣布首度於台灣出發航段添加高達 40% SAF 燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約 7.7 公噸，且此創舉獲得台灣中油支持，象徵台灣永續航空燃油應用邁入新里程碑。

華航攜手中油 飛行挑戰航班再創添加SAF新紀錄。(圖：華航提供)

華航此次是第四度參與天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰 (The Aviation Challenge, TAC)，以 A350-900 新世代節油航機執飛 CI831 / CI832 桃園往返曼谷航班實踐永續作為，同時，也積極導入低碳蔬食和空地減碳措施。

華航說明，回程 CI832 曼谷 - 桃園航班則向泰國供油商 PTTOR 採購，展現跨國供應鏈合作成果。

據國際航空運輸協會 (IATA) 資料，SAF 相較傳統燃油可減少約 80% 的碳排放，華航表示，將持續推動 SAF 常態化應用，深化產官學研的合作效益。

呼應本次航班的減碳理念，華航於去程桃園曼谷的航班，攜手米其林綠星餐廳小小樹食，以台灣在地食材推出全蔬食料理，除了有助降低機上碳排放，也推廣健康美味的永續飲食文化，讓低碳蔬食成為旅行日常的一部分。