鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 14:20

根據市場研究公司 Rho Motion 周三 (12 日) 公布的數據，今年 10 月全球電動車 (含純電動車及插混車型) 銷量年增 23% 至 190 萬輛，主要由歐洲、中國等市場驅動，北美市場則因政策變動遭遇顯著下滑。

陸年底有望再迎買氣！全球電動車10月銷量增23% 歐洲猛增36% 但北美市場崩跌41%（圖：Shutterstock）

歐洲市場表現亮眼，10 月銷量年增 36% 至 37.27 萬輛，德國、法國、英國需求旺盛，但經歷先前數月高點後，歐洲 10 月電動車銷量較前幾月略有回落，但 Rho Motion 數據主管 Charles Lester 指出，今年前 10 月累計增速仍保持高位，預計年底收官將迎來強勁表現。

中國以大約 130 萬輛的銷量穩居全球最大市場，佔全球總量的近半數。Lester 分析指出，中國電動車與燃油車的價格差距顯著小於歐美，是銷售持續領先的關鍵。

此外，中國新能源汽車購置稅優惠政策即將調整，2026 年元旦起從全額免稅改為減半徵收，預計 11 月、12 月將掀起一輪消費高峰，消費者可能趕在免稅結束前集中購車。

北美市場則遭遇「斷崖式」下滑，上月銷量年減 41% 至 10.03 萬輛，因美國 7500 美元電動車稅收優惠 9 月到期場，消費者集中在 8 月、9 月提前購車，透支了 10 月需求，導致各大車廠當月銷量均大幅下挫。

北美以外地區 10 月電動車銷量則年增 37% 至 14.13 萬輛，延續穩健成長態勢。