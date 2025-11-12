鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 12:30

輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，現身力挺台積電運動會，並直接向董事長魏哲家「要更多晶片」，此舉被外界視為「晶片荒升級」的明確訊號。黃仁勳強調，AI 是這個時代最重要的技術，台灣作為全球半導體製造中心的角色依然關鍵。但專家亦指出，若缺乏技術人力承接，過度擴張反而會使半導體產業出現資本報酬率下降、甚至局部泡沫化的風險。

晶片荒=人力荒？黃仁勳開口要2奈米增產！專家憂半導體業過度擴廠恐有「這個」風險。（圖：shutterstock)

根據工研院預估，2025 年全球半導體市場將達 7,009 億美元，年成長 11.2%。在台灣，AI 與高效能運算（HPC）的高度需求將推升 IC 製造與封測產能利用率，預估全年產值將達新台幣 6 兆 3,313 億元，年成長 19.1%，展現強勁動能。無獨有偶，全球晶片設計 IP 龍頭 Arm 國際事業群總裁德魯．亨利（Drew Henry）訪台時亦表示，台積電、聯發科是 Arm 生態圈中最關鍵的兩大合作夥伴。

‌



台經院產經資料庫總監劉佩真表示，晶片被視為 21 世紀的「新石油」，是推動 AI、5G、量子計算乃至先進軍事技術發展的關鍵。她進一步提到，台積電掌握全球領先製程（如 3 奈米、2 奈米）的主要製造能力，其中 2 奈米預計 2025 年下半年於新竹寶山、高雄廠區量產，2026 年月產能將由 2025 年的 4~5 萬片提升至 10 萬片，顯示全球科技產業對台灣的依賴度極高。

《科技島》執行長王志堅指出，當前 AI 與 HPC 浪潮確實推動了半導體產業的爆炸性成長，但榮景背後潛藏結構性隱憂。許多新建晶圓廠雖硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的困境。若缺乏技術人力承接，過度擴張反而會使半導體產業出現資本報酬率下降、甚至局部泡沫化的風險。

1111 人力銀行總經理張篆楷表示，資料顯示碩士畢業的半導體工程師，入行 1 年平均薪資為 57,600 元，工作 3 到 5 年約 65,300 元，累積資歷達 5 年以上則來到 73,000 元，並享有豐厚分紅獎金。