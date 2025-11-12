鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 10:25

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 對 2025 年第四季起的低軌衛星 (LEO) 業務接單展現樂觀展望，且接單超過 10 億元，而全球低軌衛星板霸主華通 (2313-TW) 也預估第四季的 LEO 板接單將較第三季明顯回升，推估 2025 年全年來自 LEO 板營收將達 153 億元，年增達 17.69%。

全球低軌衛星需求爆發 華通本季LEO板接單量升全年將突破150億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長，在接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。

華通 2025 年第三季營收 200.49 億元，毛利率爲 19.95%，季增 1.71 個百分點，年增 2 個百分點，單季稅後純益 21.55 億元，超越上半年的總和，季增 1.59 倍，年增 19.92%，單季每股純益 1.81 元。華通 2025 年 1-3 季營收 549.8 億元，毛利率 18.54%，年增 2.66 個百分點，稅後純益 43 億元，年增 9.09%，爲近 20 年來同期次高，每股純益 3.61 元。

華通 2025 年第三季的 LEO 板出貨金額約 35 億元，主要是部分產品缺料影響，而目前估算第四季來自 LEO 的訂單達 38 億元，較第三季成長 8.57%，同時，加計 2025 年上半年 LEO 板出貨金額 80 億元，2025 年全年 LEO 板營收達 153 億元，年增率達 17.69%。

SpaceX 星艦發射成功及亞馬遜旗下低軌衛星 Project Kuiper 在 8 月底部署數量突破 100 顆，連動具低軌衛星題材供應鏈昇達科和 LEO 板廠華通 (2313-TW) 的營運動能挹注受關注，華通在泰國廠進入量產挹注 LEO 板產能同時，華通目前的低軌衛星板接單滿載。

華通在切入低軌衛星板時間早、產品信賴度佳的競爭優勢之下，去年低軌衛星板出貨量，居台灣 PCB 廠之冠，同時，華通 2025 年在新客戶加入、發射量增加及泰國廠新產能開出挹注之下，低軌衛星板的出貨量及營收占比將再向上突破。

華通 2024 年營收 724.64 億元，毛利率 16%，年增 0.9 個百分點，全年稅後純益 55.99 億元，創歷史次高，年增 34.32%，每股純益 4.7 元，依華通的統計，2024 年低軌衛星板出貨量逾 130 億元，約占營收比重 18%。估今年向上突破 20% 營收的比重。

法人認為，華通在衛星產業具有先行者優勢又領先在泰國開出產能，除了原有衛星主力客戶持續增加衛星發射數量及推廣地面設備銷售外，並預期第二個衛星客戶發射量今年放量，將再進一步拉高 LEO 低軌道衛星產品的營收占比，持續優化產品結構，公司在今年度的整體毛利率也應可隨之增長。

同時，華通的低軌衛星板出貨結構，除地面用戶的應用板之外，在低軌衛星本體使用大增，除有利於出貨量的成長之外，在高可靠度的要求之下，這類 PCB 毛利率也將有明顯提高，華通在今年的整體毛利率也增長。