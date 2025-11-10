台積電10月營收3,674.73億元 年增17%再創新高

鉅亨網記者魏志豪 台南 2025-11-10 13:40

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 10 月營收新台幣 3,674 億 7,300 萬元，月增 11%，年增 16.9%，累計前 10 月營收新台幣 3 兆 1,304 億 3,700 萬元，年增 33.8%；受惠 AI 晶片需求熱絡，台積電 10 月營收再創歷史新高。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

輝達執行長黃仁勳上週再度快閃來台，專程出席台積電運動會，以表達對台積電的感謝與鼓勵，強調現階段 AI 晶片需求非常強勁，這次來台即是希望「要更多產能」，以滿足客戶需求。

台積電董事長魏哲家即預告，台積電今年營收與獲利將創歷史新高，這是所有同仁努力的成果，且不只今年，以後每一年，都要持續創新高，凸顯對公司未來營運成長的信心。